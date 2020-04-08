اليوم السابع
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وزير الأوقاف: لم يعد لأى جماعة سيطرة على المساجد ورجال الوزارة على قدر المسئولية

الأربعاء، 08 أبريل 2020 10:37 م
وزير الأوقاف: لم يعد لأى جماعة سيطرة على المساجد ورجال الوزارة على قدر المسئولية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه تابع على مدار الأسابيع الماضية تفانى جميع قيادات العمل الدعوى بوزارة الأوقاف فى عملهم، ووجه أجهزت التفتيش للتحقق من كل البلاغات الواردة إلى الوزارة عبر الخط الساخن وكل ما يصل من بلاغات عبر وسائل مختلفة ومتعددة.

وأضاف جمعة فى بيان له مساء اليوم، أن المفتشين وقيادات المديريات حرصوا على توثيق ردودهم بالصور وقيام معظم وكلاء الوزارة من التحقق ميدانيا بأنفسهم وتحركهم للمتابعة الميدانية دون كلل أو ملل وموافاته شخصيا بالكثير من ذلك.

وتابع جمعة: "كما لاحظت أنهم جميعا وبلا أى استثناء يعملون بحب لهذا الوطن وبقناعة تامة بما يقومون به، وبفهم مستنير للدين وحسن تقدير لطبيعة المرحلة ، كما أكدوا للقاصى والدانى مدى سيطرة الوزارة على جميع المساجد والزوايا على مستوى الجمهورية لا فرق فى ذلك بين العواصم والمدن والقرى ، وأنه لم يعد لأى جماعة أو فصيل على الإطلاق أى سيطرة على المساجد، فلم ولن نسمح بذلك ، لأننا ندرك أن سيطرة أى جماعة على المساجد خطر على الدين والدولة ، وننطلق فى حماية المساجد من منطلق دينى ووطني.

واختتم وزير الأوقاف: "كل ذلك يستوجب منى الشكر والتقدير لكل قيادات الوزارة والمديريات وجميع أبناء الأوقاف والعاملين بها الذين أثبتوا أنهم على قدر الأمانة والمسئولية خدمة لدينهم ووطنهم وحفاظا على بيوت الله عز وجل من أن تتخطفها يد المتطرفين أو ينال من عملها بعض المتحجرين، مؤكدين أننا سنواصل معًا القيام بهذا الواجب الدينى والوطنى حبًا وخدمة لديننا ووطننا ، وسنطلق فى الأيام القليلة المقبلة عددًا من الأنشطة والفعاليات الإلكترونية بما فيها عدد من البرامج التدريبية والمسابقات الثقافية والمتخصصة ".


وزير الأوقاف

الأوقاف

محمد مختار جمعة

غلق المساجد

المساجد

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