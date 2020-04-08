نقابة المهندسين تشكل لجنة لإدارة الأزمة لرصد حالات الإصابة بكورونا بين أعضائها

كتبت آية دعبس

أعلنت النقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس هانى ضاحى، النقيب العام للمهندسين، تشكيل لجنة لإدارة الأزمة، برئاسة اللواء محمود مغاورى الأمين العام للنقابة، للتواصل والتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية، لرصد أى حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، ( كوفيد 19)، لأى من المهندسين، ومتابعة نتائج التحاليل والتنسيق والتواصل مع أسرهم، بالإضافة إلى دراسة الموقف على مستوى كافة النقابات الفرعية، بالمحافظات، والتداعيات الناتجة عنه.

وطالبت النقابة العامة، جميع رؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات بتفعيل الضبطية القضائية الممنوحة لهم، للتأكد من التزام جميع الشركات التي يعمل بها مهندسون بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتوفير المستلزمات الطبية والمطهرات للمهندسين بمواقع العمل، تنفيذا للتوصيات الصادرة بالاجتماع المنعقد بين نقابة المهندسين والاتحاد المصري للتشييد والبناء، نهاية مارس الماضى، بخصوص التزام شركات المقاولات، وكذلك المكاتب الاستشارية والمصانع والجهات الإنتاجية بتطبيق كافة التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية أثناء العمل، والتواصل مع المكاتب الاستشارية للعمل على تنفيذ توصيات الدولة فيما يخص اشتراطات وظروف استئناف العمل، مع الاستمرار فى صرف مستحقات المهندسين العاملين بهذه المكاتب.

كانت نقابة المهندسين، قد اتفقت مع الاتحاد المصري للتشييد والبناء، على التزام كل شركات المقاولات والمقاولين ومواقع الإنتاج باتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا لكل العاملين بهذه المواقع وتقديم كل وسائل الوقاية الصحية من كمامات وأجهزة قياس الحرارة وتطهير كافة مواقع العمل وتطبيق كل الإجراءات التي وجهت بها وزارة الصحة المصرية من إرشادات وقائية وتدابير، وصرف مستحقات المهندسين والعاملين والمكاتب الاستشارية الهندسية في توقيتاتها، ودون أي تأخير، مراعاة للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.