اليوم السابع
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نقابة المعلمين تخصص رقما لتلقى الشكاوى حال الاستغناء عن أعضائها بالمدارس الخاصة

الأربعاء، 08 أبريل 2020 02:27 م
نقابة المعلمين تخصص رقما لتلقى الشكاوى حال الاستغناء عن أعضائها بالمدارس الخاصة خلف الزناتى نقيب المعلمين
كتبت آية دعبس

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أعلن خلف الزناتى نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، إطلاق النقابة خدمة واتس أب على رقم" 01551719502 " لتلقى شكاوى معلمى المدارس الخاصة، بعد أن تزايدت حالات استغناء بعض أصحاب هذه المدارس عن عدد من معلميها، أو منحهم إجازات إجبارية حتى شهر سبتمبر المقبل بدون أجر.
 
وأضاف الوناتى، فى بيان، هذا ما لن تقبله نقابة المعلمين، خاصة أنه سيؤدى إلى توقف دخل عدد من معلمى المدارس الخاصة، فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها الدولة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ويجب تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة حفاظ القطاع الخاص على العاملين به.
 
وأوضح الزناتى أن النقابة سوف تستخدم كل أدواتها المشروعة، وأولها استغلال علاقاتها الجيدة بكل أطراف العملية التعليمية، لحل مشاكل معلمى المدارس الخاصة وديا، وفى حال تعنت بعض أصحاب المدارس الخاصة، سوف تحرك النقابة دعاوى قضائية ضدهم وكيلا عن المعلمين المتضررين، حتى يحصلوا على كامل حقوقهم.
 
واستنكر الزناتى تصريحات بعض أصحاب المدارس الخاصة من محاولة التعتيم على أزمة الاستغناء عن عدد من معلميهم، ووجه نقيب المعلمين النقابات الفرعية وعددها 53 نقابة فرعية للمعلمين، و320 لجنة نقابية على مستوى الجمهورية بالتحرك فورا لمتابعة مشاكل المعلمين فى المدارس الخاصة وتقديم تقرير يومى للنقابة العامة عن ماتم فى هذا الشأن.
 
وأشار نقيب المعلمين إلى أنه رغم تحصيل هذه المدارس مصروفاتها كاملة من الطلاب، تمنح معلميها راتب شهرى ضعيف فى حدود 700 جنيه، ولم يحافظوا حتى على هذا الدخل البسيط وقرر بعضهم قطعه، قائلا: لن نقبل بهذا الاستقواء على المعلمين فى المدارس الخاصة وحقوقهم مسئوليتنا، حيث يوجد أكثر من 92 ألف معلم فى 8 آلاف و171 مدرسة خاصة على مستوى الجمهورية.

نقابة المعلمين

رقم شكاوى نقابة المعلمين

الاستغناء عن المعلمين بالمدارس الخاصة

المدارس الخاصة

رقم نقابة المعلمين

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