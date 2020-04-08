اليوم السابع
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مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 8/4/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الأربعاء، 08 أبريل 2020 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 8/4/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاة
كتب محمود راغب

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يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء  ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر: 

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى : 
 
 
مواقيت الصلاة فى القاهرة 
 
موعد صلاه الفجر 4:07   ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:57 ص 
 
ميعاد صلاة العصر 3:30 
 
موعد صلاة المغرب 6:19
 
ميعاد صلاة العشاء 7:37 
 
 
 
 مواعيد الصلاة فى الإسكندرية 
 
موعد صلاة الفجر 4:09 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:02 
 
موعد صلاة العصر 3:36 
 
توقيت صلاة المغرب 6:24 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:44 م 
 
 
 
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية 
 
موعد صلاة الفجر 4:02 
 
توقيت صلاة الظهر 11:53 م 
 
موعد صلاة العصر 3:27 م 
 
ميعاد صلاة المغرب 15: 6 م 
 
توقيت صلاة العشاء 7:34 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ 
 
موعد صلاة الفجر 3:58 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:45 
 
موعد صلاة العصر 3:16 
 
توقيت صلاة المغرب 6:05 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:22 م 
 
 
 
مواقيت الصلاة فى أسوان 
 
موعد صلاة الفجر 4:09 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:51 ص 
 
موعد صلاة العصر 3:20 م 
 
توقيت صلاة المغرب 6:10 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:24 
 
 
 

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية: 

 

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى : 
 
 
 
 مكة 
 
موعد صلاة الفجر 4:46 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:23 م 
 
موعد صلاة العصر 3:48 م 
 
موعد صلاة المغرب 6:41 م 
 
ميعاد صلاة العشاء 7:51 م 
 
 
 
المدينة المنورة 
 
موعد صلاة الفجر 4:42 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:23 م 
 
موعد صلاة العصر 3:52 م 
 
موعد صلاة المغرب 6:44 م
 
توقيت صلاة العشاء 7:55 م 
 
 
 
الرياض 
 
موعد صلاة الفجر 4:13 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:55 ص 
 
موعد صلاة العصر 3:24 م 
 
ميعاد صلاة المغرب 6:16 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:27 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان 
 
موعد صلاة الفجر 3:53 
 
توقيت صلاة الظهر 11:42 م 
 
ميعاد صلاة العصر 3:15 م 
 
موعد صلاة المغرب 6:04 
 
موعد صلاة العشاء 7:21 م 
 
 
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى 
 
موعد صلاة الفجر 4:43 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:25 م 
 
موعد صلاة العصر 3:53 م 
 
توقيت صلاة المغرب 6:42 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:57 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط 
 
موعد صلاة الفجر 4:31 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:29 م 
 
موعد صلاة العصر 4:05 م 
 
توقيت صلاة المغرب 6:54 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:17 
 
 
 
مواقيت الصلاة بالكويت 
 
توقيت صلاة الفجر 4:01 ص 
 
موعد صلاة الظهر 11:50 ص 
 
ميعاد صلاة العصر 3:23 م 
 
توقيت صلاة المغرب  6:11 م 
 
مواقيت صلاة العشاء 7:29 م 
 
 
 
 

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