مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 8/4/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

كتب محمود راغب

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.



أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :

مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاه الفجر 4:07 ص

توقيت صلاة الظهر 11:57 ص

ميعاد صلاة العصر 3:30

موعد صلاة المغرب 6:19

ميعاد صلاة العشاء 7:37

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 4:09 ص

توقيت صلاة الظهر 12:02

موعد صلاة العصر 3:36

توقيت صلاة المغرب 6:24 م

موعد صلاة العشاء 7:44 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 4:02

توقيت صلاة الظهر 11:53 م

موعد صلاة العصر 3:27 م

ميعاد صلاة المغرب 15: 6 م

توقيت صلاة العشاء 7:34 م

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 3:58 ص

توقيت صلاة الظهر 11:45

موعد صلاة العصر 3:16

توقيت صلاة المغرب 6:05 م

موعد صلاة العشاء 7:22 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

موعد صلاة الفجر 4:09 ص

توقيت صلاة الظهر 11:51 ص

موعد صلاة العصر 3:20 م

توقيت صلاة المغرب 6:10 م

موعد صلاة العشاء 7:24



ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :

مكة

موعد صلاة الفجر 4:46 ص

توقيت صلاة الظهر 12:23 م

موعد صلاة العصر 3:48 م

موعد صلاة المغرب 6:41 م

ميعاد صلاة العشاء 7:51 م

المدينة المنورة

موعد صلاة الفجر 4:42 ص

توقيت صلاة الظهر 12:23 م

موعد صلاة العصر 3:52 م

موعد صلاة المغرب 6:44 م

توقيت صلاة العشاء 7:55 م

الرياض

موعد صلاة الفجر 4:13 ص

توقيت صلاة الظهر 11:55 ص

موعد صلاة العصر 3:24 م

ميعاد صلاة المغرب 6:16 م

موعد صلاة العشاء 7:27 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

موعد صلاة الفجر 3:53

توقيت صلاة الظهر 11:42 م

ميعاد صلاة العصر 3:15 م

موعد صلاة المغرب 6:04

موعد صلاة العشاء 7:21 م

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

موعد صلاة الفجر 4:43 ص

توقيت صلاة الظهر 12:25 م

موعد صلاة العصر 3:53 م

توقيت صلاة المغرب 6:42 م

موعد صلاة العشاء 7:57 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

موعد صلاة الفجر 4:31 ص

توقيت صلاة الظهر 12:29 م

موعد صلاة العصر 4:05 م

توقيت صلاة المغرب 6:54 م

موعد صلاة العشاء 8:17

مواقيت الصلاة بالكويت

توقيت صلاة الفجر 4:01 ص

موعد صلاة الظهر 11:50 ص

ميعاد صلاة العصر 3:23 م

توقيت صلاة المغرب 6:11 م

مواقيت صلاة العشاء 7:29 م