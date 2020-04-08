مركز شباب 6 أكتوبر بالعريش يطلق مبادرة "إحنا معاك" لخدمة الطلبة

شمال سيناء - محمد حسين

أطلق مركز شباب 6 اكتوبر بالعريش ، مبادرة " احنا معاك" واستهدفت التخفيف على طلبة المدارس الراغبين فى استخدام خدمات الانترنت ومركز معلومات المركز .

وقال مدحت الشوربجى، مدير مركز 6 اكتوبر بالعريش لـ"اليوم السابع"، إن المبادرة تم إطلاقها تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وإيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة الشباب، وكليب راشد وكيل الشباب بالمديرية.

وأشارت إلى أنها تأتى فى إطار الخدمة المجتمعية لمراكز الشباب وأهمية الدور الذى تقوم به وفى إطار الخطة العامة للدولة فى الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد وتخفيف عن كاهل المواطنين للتخفيف عن الطلبة لجميع المراحل السنية وطبقا للتعليمات واتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على المواطنين.

وأشار مدير مركز شباب 6 اكتوبر انه سبق ونقذت فرق الجوالة والتطوع بالمركز حملات تعقيم للمركز والمناطق المحيطة به كان اخرها حملة تم فيها تعقيم المساجد بالمنطقة تم بالكامل ودار حضانة ، وديوان للعائلات ، وحملة توعية فى الحى وتوزيع الاستيكرات المرسلة من وزارة الشباب والرياضة للتوعية بكورونا.

وسبق وأعلن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء ان المحافظة خالية من أى إصابات بفيروس كورونا المستجد، وأنه تم الاشتباه فى 8 حالات من بينها 6 حالات بمستشفى العريش العام وحالتين بمستشفى بئر العبد النموذجى ، حيث جاءت نتيجة التحاليل الخاصة بجميع الحالات سلبية، مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وإجراءات العزل والتقصى مع حالات الاشتباه.

وأشار المحافظ إلى تخصيص مستشفى بئر العبد النموذجى كمستشفى إحالة فى حالة حدوث جائحة ، حيث أنه بقوة 86 سرير و25 سرير عناية مركزة و13 جهاز تنفس صناعي..مؤكدًا على تخصيص أقسام للعزل بمستشفيات العريش العام بطاقة 12 سرير و19 سرير عناية مركزة و21 جهاز تنفس صناعي، ومستشفى نخل المركزى بطاقة 24 سرير و26 سرير عناية مركزة و11 جهاز تنفس صناعى ومستشفى الشيخ زويد المركزى بطاقة 4 أسرة و3 أسرة عناية مركزة وجهاز تنفس صناعى واحد، بجانب إعداد 10 مدارس كمناطق للعزل لذا لزم الأمر.