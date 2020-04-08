اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 أبريل 2020 11:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

فيديو.. روبوت الداخلية التونسية يستوقف مواطنا خرق الحجر الصحى الشامل

الأربعاء، 08 أبريل 2020 11:48 ص
فيديو.. روبوت الداخلية التونسية يستوقف مواطنا خرق الحجر الصحى الشامل روبوت الداخلية التونسية
كتب: أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لجأت وزارة الداخلية التونسية إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة لفرض حالة الانضباط وتطبيق قرار حظر التجوال فى المدن التونسية، حيث واصل "روبوت" وزارة الداخلية التونسية، الذى تمّ استخدامه مؤخرا لتوعية المواطنين بأهمية احترام الحجر الصحى الشامل، استقطاب اهتمام النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعى، الذين تداولوا مقاطع فيديو ترصد تدخلات الروبوت الآلي على الميدان.

وقام أحد المواطنين التونسيين بتصوير محادثة جرت بين "الروبوت" ومواطن كان رفقة طفليْن على متن دراجة نارية، حيث بادر "الروبوت" بإلقاء التحية قائلا "خوّيا السلام..وزارة الداخلية معك.."، قبل أن يستفسر حول أسباب خروج المواطن التونسى وخرقه للحجر الصحى الشامل، ودعوته للالتزام بتطبيق القانون، بأسلوب لم يخلو من الطرافة.

وسجلت تونس 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 623 مصاب.

وفى وقت سابق أعلنت "النقابة العامة للحرس الوطنى"، الثلاثاء، عن تسجيل إصابة بفيروس كورونا المستجد بثكنة الحرس الوطنى بالعوينة لشخص تابع لورشة الحماية المدنية، وأضافت النقابة أنّ "المصاب شعر بارتفاع فى درجة حرارة جسمه فتحول إلى المصحة، وقد تولى الإطار الطبى وشبه الطبى التعامل مع وضعيته الصحية، وتم عزله فى غرفة العزل التى تمت تهيئتها سابقا لمثل هذه الحالات".

وقالت وكالة الأنباء التونسية أنه تم إخضاع المريض إلى تحليل سريع تبين انه إيجابي، ويتم إجراء تحاليل للذين كان لهم اتصال مباشر بالمريض.

وقال هشام المشيشى وزير الداخلية التونسى، إن مرضى فيروس كورونا الذين لا يلتزمون بالحجر الصحى، سيواجهون تهمة القتل على وجه الخطأ، وأشار الوزير، خلال مؤتمر صحفى مشترك، اليوم الثلاثاء، إلى أنه سيتم تشديد الإجراءات وإيقاف الأشخاص الذين لا يلتزمون بالحجر الصحى وذلك لمنع انتشار العدوى.

ووفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، تابع الوزير، "أى شخص لا يحترم الحجر الصحى فهو بالضرورة سيتسبب فى انتقال العدوى من شخص لآخر، لافتا إلى أن العدوى من الممكن أن ينجر عنها الوفاة".

وقال الوزير، إن "مرضى فيروس كورونا الذين لا يلتزمون بالحجر، يواجهون تتبعات بمقتضى المجلة الجزائية وتوجه لهم تهمة القتل على وجه الخطأ فى صورة تسبب العدوى فى وفاة شخص".


تونس

اخبار تونس

الداخليه التونسيه

كورونا

فيروس كورونا

اخبار كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صحفى تونسى: نواجه مشكلة عدم الالتزام والاستهتار بالحجر الصحى فى تونس

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 09:42 م

تونس تسجل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا والاجمالى يرتفع إلى 623

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 09:12 م

التستر على كورونا يقودك للسجن..النيابة الأردنية: تسجيل قضية ضد شخص مصاب بالفيروس تعمد إصابة الآخرين..وزير صحة تونس باكيا: التزموا بإجراءات الدولة لمجابهة الوباء..ويحذر من إمكانية خروج الوضع عن السيطرة

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 09:09 م

تونس تعلن تسجيل إصابة بفيروس كورونا فى أحد ثكنات الحرس الوطنى

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 08:51 م

إجراءات مشددة من الدول العربية للتصدى لكورونا.. تونس: توجيه تهمة القتل الخطأ لكل من يتسبب فى نقل العدوى.. السعودية: تقديم ساعات منع التجول.. والعراق يعلن تسجيل 91 إصابة جديدة وارتفاع الإصابات بالكويت لـ743 حالة

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 06:54 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نائب المعتمدية: 9 إصابات بكورونا ووفاة شخصين وعزل 200 مخالطين بسبب فرح

نائب المعتمدية: 9 إصابات بكورونا ووفاة شخصين وعزل 200 مخالطين بسبب فرح

شاهد.. أين اختبأ ميسى من كورونا؟

شاهد.. أين اختبأ ميسى من كورونا؟

فيديو .. ماذا لو ظهر فيروس كورونا قبل عصر الإنترنت والسوشيال ميديا؟

فيديو .. ماذا لو ظهر فيروس كورونا قبل عصر الإنترنت والسوشيال ميديا؟

الصحة التونسية: تسجيل 27 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع الإجمالى لـ 623

الصحة التونسية: تسجيل 27 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع الإجمالى لـ 623

النفط يصعد والأسواق تتابع اجتماع أوبك وروسيا بشأن تخفيضات الإنتاج

النفط يصعد والأسواق تتابع اجتماع أوبك وروسيا بشأن تخفيضات الإنتاج

الصحة الكويتية: تعافى 6 حالات جديدة من كورونا بإجمالى 111 حالة شفاء

الصحة الكويتية: تعافى 6 حالات جديدة من كورونا بإجمالى 111 حالة شفاء

جونسون فى حالة مستقرة بعد ليلة ثانية بالرعاية المركزة بسبب فيروس كورونا

جونسون فى حالة مستقرة بعد ليلة ثانية بالرعاية المركزة بسبب فيروس كورونا

فرنسا: 17 مليون معرضين للإصابة بكورونا بسبب السن أو الأمراض المزمنة

فرنسا: 17 مليون معرضين للإصابة بكورونا بسبب السن أو الأمراض المزمنة

سلطان عمان يصدر عفوا عن 599 سجينا بينهم 336 أجنبيا

سلطان عمان يصدر عفوا عن 599 سجينا بينهم 336 أجنبيا

تعرف على خطوات ورسوم استخراج السجل التجارى

تعرف على خطوات ورسوم استخراج السجل التجارى

العثمانلى المفضوح.. سرقة "غسالة ملابس" تسبب اشتباكات بالذخائر الحية بين قطيعين من قطعان أردوغان فى سوريا.. ومجلة نيويوركر: تركيا تشهد أسرع معدل تفشى للوباء بالعالم.. وانتقادات دولية لأنقرة لعدم فرض حجر صحى

العثمانلى المفضوح.. سرقة "غسالة ملابس" تسبب اشتباكات بالذخائر الحية بين قطيعين من قطعان أردوغان فى سوريا.. ومجلة نيويوركر: تركيا تشهد أسرع معدل تفشى للوباء بالعالم.. وانتقادات دولية لأنقرة لعدم فرض حجر صحى

زى النهاردة ..ميلاد توتو نجم الأهلى وكبير هدافي القمة

زى النهاردة ..ميلاد توتو نجم الأهلى وكبير هدافي القمة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة