اليوم السابع
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ضبط مصنع كيماويات بدون ترخيص وتحرير 51 مخالفة تموينية بالإسكندرية

الأربعاء، 08 أبريل 2020 06:13 م
ضبط مصنع كيماويات بدون ترخيص وتحرير 51 مخالفة تموينية بالإسكندرية محمد سعدالله - وكيل وزارة التموين بالإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملات مكثفة لضبط الأسواق، وذلك بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ومحمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على المخابز والأسواق.

 

حيث تم ضبط مصنع لصناعة الكيماويات لحيازته منتجات مجهولة المصدر بمنطقة برج العرب، وتحرير نحو 51 محضر مخالفة تموينية على مستوى الإدارات.

 

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية وإداراتها الفرعية بشن حملات تم خلالها تحرير عدد 20 محاضر عدم حمل شهادات صحية، 16 محاضر عدم الإعلان عن اسعار المطهرات والمواد الغذائية واللحوم بالأسواق، 8 محاضر لمخابز مخالفة، 3 محاضر لمنشآت بدون ترخيص، محضر بيع سلعة مسعرة بسعر أزيد، محضر تجميع أجولة دقيق بلدى داخل فراكة، محضر عدم الإعلان عن مخزن.

 

كما تم تحرير محضر بنطاق إدارة برج العرب التموينية، حيث تم ضبط مصنع لصناعة الكيماويات لحيازته منتجات مجهولة المصدر وتم ضبط وتحريز برميل كحول ايثيلى سعة 200 لتر بدون بيانات ومجهول المصدر، عدد 40 زجاجة كحول اثيلى سعة الزجاجة 60 مليجرام بدون بيانات ومجهولة المصدر، عدد 2 برميل شاور جيل سعة البرميل 150 لتر بدون ببيانات ومجهول المصدر، برميل جيل سعة البرميل 150 لترا بدون بيانات ومجهول المصدر، بإجمالى عدد المحاضر اليوم 51 محضرا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

 

وكان محمد سعد الله وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، قد أكد على الاستمرار بانتظام فى تطهير ديوان عام المديرية والادارات الفرعية حفاظا على صحة العاملين.

 

وأكد محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، فى تصريحات صحفية له اليوم، على متابعة تطهير مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع إحدى الجهات الطبية بالمطهرات والمنظفات اللازمة لمكافحة انتشار أو العدوى بفيروس كورونا

 

وصرح محمد سعدالله بأن المديرية حريصة على صحة العاملين بها كما قام بتوجيه الشكر لجميع العاملين بالقطاع التموينى بالإسكندرية لمجهوداتهم الملحوظة والمؤثرة خلال هذه الفترة الحساسة وأنهم جنود الوطن فى هذه المرحلة لتوفير احتياجات المواطنين الغذائية والحفاظ على اموال الدعم ومواجهة أى محاولات لرفع اسعار السلع الغذائية بالأسواق.


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