ضبط كميات من الكحوليات والكمامات بمخزن أدوية غير مرخص ببنى سويف

بنى سويف - أيمن لطفى

شًدد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف،على أهمية تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والمحال العامة والأنشطة التجارية والصيدليات ومحطات الوقود ، ومستودعات البوتاجاز وغيرها من محلات السلع الغذائية والاستهلاكية ، وذلك لضمان جودة السلع والخدمات المقدمة وعدم التلاعب بأسعار السلع ،ومواجهة كافة صورالغش التجارى واحتكار السلع الأساسية وكذلك تزايد عليها الطلب فى الفترة الحالية كالمطهرات ومستلزمات الوقاية الشخصية.

وأشار بيان صحفى اليوم الأربعاء ، إلى أن مديرية التموين بإشراف المهندس وصفى عبد الله ، وبالتعاون مع تفتيش الصيدلة بمديرية الصحة ومباحث التموين ، شنت حملة مكبرة ، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية والكحوليات والكمامات داخل مخزن أدوية يعمل بدون ترخيص بدائرة بنى سويف ، إذ قام مالك المخزن بحجب هذه المستلزمات عن المواطنين بغرض بيعها فى السوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع، وتحفظت الحملة على المضبوطات وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

وتواصل الجهات المعنية ومديريات الخدمات بمحافظة بنى سويف تكثيف الحملات المشتركة لضبط الأسواق، ومنع الاحتكار خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد فى مواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع إنتشاره.



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الأدوية والكحول المضبوط داخل المخزن

الأدوية والكحول المضبوط داخل المخزن

الأدوية والكحول المضبوط داخل المخزن

الأدوية والكحول المضبوط داخل المخزن