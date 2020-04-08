صور.. للوقاية من كورورنا .. تطهير حلقة السمك بمنطقة بحرى فى الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن حى الجمرك بالإسكندرية ، عن مواصلة الجهود واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بنطاق الحي، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بضرورة الاهتمام برفع درجة الإستعداد القصوى، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية لتجنب إنتشار فيروس كورونا المستجد.

و قامت مدير إدارة الأزمات والكوارث بالحي اليوم بالاشتراك مع شركة الصرف الصحى بالإسكندرية بتطهير وتعقيم مبنى ديوان عام حي الجمرك ، مكتب مرافق التحرير بالمنشية ، حلقة الأسماك ،وفي نفس السياق تم تطهير وتعقيم هيئة التأمينات بشارع النصر قبل وأثناء صرف المعاشات ، كما تم توفير مقاعد خاصة لأصحاب المعاشات من قبل حي الجمرك.

ونفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بالمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات الازالة للعقارات المخالفة والقضاء على اى مخالفة وعدم السماح لاى مقاول بالبناء بدون ترخيص ، شن حى الجمرك حملة مكبرة تحت إشراف نجوى أمين رئيس حى الجمرك ، حيث شن الحي اليوم حملة صباحية للقضاء على البناء المخالف بتواجد الإدارات المعنية من إشغال الطريق والمتابعة الميدانية ووحدة التدخل السريع ، المشروعات ،وتم من خلالها استكمال تنفيذ قرار الإزالة بالعقار الكائن ب 15 حارة مدورة الدور الحادي عشر ،كما تم استكمال تنفيذ قرار الإزالة للعقار الكائن ب 25 حارة مدورة أبتداءا من الدور الثاني عشر وحتى الدور الخامس

فيما واصل حي الجمرك العمل على الاستجابة و حل شكاوي الإضاءة العامة ورفع كفاءتها بنطاق الحي

حيث قامت إدارة الكهرباء بالحى وقطاع الاضاءة بالاستجابة لشكاوى أهالى مساكن النجع ،وتم رفع كفاءة الاضاءة وإدخال كابل التغذية وعزل وتأمين الكابلات ،كما قام فريق عمل الكابلات بالعمل على مفتاح ( حى غرب ،مساكن النجع ، الواسطى ، دار السلام) حيث تم ربط مكونات اللوحة وصيانة اللوحة وعزل وتأمين الكابلات بهم



اعمال التطهير



تطهير حلقة السمك