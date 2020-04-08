اليوم السابع
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صحة الأقصر: انتهاء فحص جميع القادمين من الخارج وحالة واحدة إيجابية بكورونا

الأربعاء، 08 أبريل 2020 10:42 م
صحة الأقصر: انتهاء فحص جميع القادمين من الخارج وحالة واحدة إيجابية بكورونا الدكتور السيد عبد الجواد وكيل صحة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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انتهت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر،  من 100% من أعمال المسح وسحب العينات ومتابعة كافة المصريين القادمين من الخارج من كافة دول العالم مؤخراً، وكذلك المخالطين لهم على مستوى المحافظة بمدنها وقراها المختلفة، وتم التأكد من سلبية جميع الحالات وإيجابية حالة واحدة فقط، وذلك عقب فحصهم للتأكد من وجود إصابات بينهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" من عدمه.

وتم خلال الأيام الماضية فحص 6916 شخص قادمين من حول العالم وذويهم علي مستوى مدن وقرى المحافظة، وظهرت بينهم حالة واحدة إيجابية وباقيى الحالات سلبية تماماً، وذلك فى نجاح كبير لرجال مديرية الشئون الصحية بالأقصر بقيادة الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل الوزارة، وقيادات المديرية.

وكانت قد صرحت الدكتورة كريستين جرجس، المتحدث الإعلامى لمديرية الشئون الصحية بالأقصر، أن وزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتورة هالة زايد، تقوم بتقديم دعم غير مسبوق لمستشفى الحميات بمحافظة الأقصر، مضيفةً أن مستشى الحميات بالأقصر يعمل على مدار 24 ساعة يومياً بكامل طاقته، سواء من العاملين بها أوالفرق الطبية المخصصة لحصر حالات وباء كورونا المستجد، قبل إرسال الحالات الإيجابية إلى مستشفى العزل بإسنا.

وأوضحت المتحدثة الإعلامية لمديرية الصحة – فى بيان صحفى - أن مستشفى الحميات مقسم من الداخل إلى ما يلى: (تم تخصيص مبنى خاص منفصل بعيادة مجهزة للكشف على حالات الاشتباه، إذ يقوم فريق طبى بقيادة مدير المستشفى وأخصائى حميات وأمراض صدرية وتمريض وفنى معمل بقياس درجات الحرارة والعلامات الحيوية وعمل أشعة صدرية، وصورة دم كامل بجانب سحب المسحة والعينات المطلوبة، وتكون الحالة مرتدية وسائل الحماية والوقاية الشخصية اللازمة منذ دخول المستشفى - تم تخصيص مبنى المستشفى بالكامل للعمل كغرف عزل مؤقتة إلى حين ظهور نتائج التحاليل ويتم تعامل التمريض مع الحالات طبقاً لتعليمات مكافحة العدوى حيث يتم تطهير الغرف بالكامل كل ساعة وتطهير المستشفى كلها مرة كل ساعتين - دعمت وزارة الصحة، مستشفى الحميات بجهاز تحليل pcr  خاص بدل من ارسال العينات للمعامل المركزية حيث تم مسح ما يقرب من 1000 عينه وهو أعلى معدل فحص على مستوى المحافظات حتى الآن).

 


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