اليوم السابع
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سويسرا: ارتفاع الوفيات بكورونا إلى 705

الأربعاء، 08 أبريل 2020 12:53 م
سويسرا: ارتفاع الوفيات بكورونا إلى 705 كورونا فى فرنسا
رويترز

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قالت وزارة الصحة العامة فى سويسرا اليوم الأربعاء إن عدد الوفيات بفيروس كورونا وصل إلى 705 أشخاص بارتفاع من 641 أمس الثلاثاء.

كما ارتفع عدد المصابين إلى 22789 من 22242 أمس.

ومن جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، إنه لم يحن الوقت بعد لتخفيف إجراءات العزل في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز الإخبارية.

كانت حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، من أن المعركة ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أوروبا لا تزال بعيدة عن النهاية.

وأكدت أن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع فى أفريقيا  إلى أكثر من 10000 حالة مؤكدة، وتسبب في أكثر من 500 حالة وفاة، في حين كان الفيروس بطيئًا في الوصول إلى القارة مقارنة بأجزاء أخرى من العالم، حيث زادت العدوى بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة واستمرت في الانتشار.

وأشارت إلى أن ارتفاع حالات الاصابة فى أفريقيا بسبب المسافرين العائدين من النقاط الساخنة في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، ومنذ 14 فبراير  

وقالت، إن فيروس كورونا " COVID-19 "، لديه القدرة ليس فقط على التسبب في وفاة الآلاف، ولكن أيضا إطلاق العنان للدمار الاقتصادي والاجتماعي.

وقال الدكتور ماتشيديسو مويتي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا: "إن انتشاره خارج المدن الكبرى يعني فتح جبهة جديدة في مكافحتنا لهذا الفيروس، هذا يتطلب استجابة لا مركزية، مصممة خصيصا للسياق المحلي، تحتاج المجتمعات إلى التمكين، وتحتاج مستويات الحكومة في المقاطعات والأقاليم إلى ضمان امتلاكها للموارد والخبرات للاستجابة لحالات تفشي المرض محليًا

 


سويسرا

كورونا

فيروس كورونا

كورونا فى سويسرا

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