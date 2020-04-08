سويسرا: ارتفاع الوفيات بكورونا إلى 705

رويترز

قالت وزارة الصحة العامة فى سويسرا اليوم الأربعاء إن عدد الوفيات بفيروس كورونا وصل إلى 705 أشخاص بارتفاع من 641 أمس الثلاثاء.

كما ارتفع عدد المصابين إلى 22789 من 22242 أمس.

ومن جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، إنه لم يحن الوقت بعد لتخفيف إجراءات العزل في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز الإخبارية.

كانت حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، من أن المعركة ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أوروبا لا تزال بعيدة عن النهاية.

وأكدت أن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع فى أفريقيا إلى أكثر من 10000 حالة مؤكدة، وتسبب في أكثر من 500 حالة وفاة، في حين كان الفيروس بطيئًا في الوصول إلى القارة مقارنة بأجزاء أخرى من العالم، حيث زادت العدوى بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة واستمرت في الانتشار.