سفارة مصر فى عمان تحذر من أخبار كاذبة وتؤكد: إعادة الطيران فور فتح المطارات

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أصدرت سفارة جمهورية مصر العربية، بيانا بشأن ما يتم تداوله حول رحلات العودة للمواطنين المصريين لبلادهم، وأكدت علي إعادة تشغيل رحلات الطيران للعودة إلى الوطن فور إعلان السلطات العمانية المختصة عن إعادة فتح المطارات والسماح لشركات الطيران بتشغيل الرحلات، وسيتم الإعلان على صفحة السفارة.

وجاء في البيان الذي نشرته السفارة المصرية على صفحتها الرسمية بموقع الفيس بوك ما يلي:

١- تنص تعليمات منظمة الصحة العالمية على وقف التنقل حتى يتم احتواء وانجاح جهود وقف انتشار فيروس كورونا، وتلتزم الدول بذلك وتقوم بغلق مطاراتها ومنافذها ومنع التنقل حتى يتم السيطرة على الجائحة.

٢- تقضى تعليمات الدين بعدم دخول ارض اصابها الوباء، وعدم الخروج منها إذا حل بها الوباء.

٣- تم تسيير رحلتين جويتين إستثنائيتين إلى القاهرة قبل إغلاق المطارات العمانية فى ٢٩ مارس، ومنذ ذلك الحين لا يسمح بالهبوط الا لرحلات إستثنائية لإعادة مواطنين عمانيين عالقين فقط.

٤- سيتم إعادة تشغيل رحلات الطيران للعودة إلى الوطن فور إعلان السلطات العمانية المختصة عن إعادة فتح المطارات والسماح لشركات الطيران بتشغيل الرحلات، وسيتم الإعلان على صفحة السفارة.

٥- تتابع السفارة مع السلطات العمانية المعنية ماسيصدر عن اللجنة الوطنية العليا المختصة بتداعيات إنتشار فيروس كورونا، بشأن موقف العاملين الوافدين ممن إنتهت إقاماتهم أو تأشيراتهم والمتواجدين بشكل مخالف، بما فى ذلك الغرامات والعقوبات ذات الصلة بالمخالفات فى الإقامة، وسيتم الإعلان فورا عما يصدر عن اللجنة فى هذا الشأن.

٦- تحذر السفارة من المجموعات التى تم إنشائها لجمع بيانات المواطنين بطريقة غير قانونية وغير مرخص بها والدعوة إلى تجمعات بالمخالفة للقوانين والتعليمات الصادرة فى هذا الشأن، وترويج وتداول أخبار كاذبة وتضليل المواطنين، وتؤكد على أن السفارة وصفحتها الرسمية هى الجهة الوحيدة ذات السلطة فى إتخاذ هذه الإجراءات، كما انه جارى إستدعاء المتورطين فى ذلك واتخاذ الاجراءات اللازمة، حفاظا على حقوق المواطنين المصريين بالسلطنة وبياناتهم الشخصية و حمايتهم من التضليل والتلاعب والاستغلال.