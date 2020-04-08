اليوم السابع
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زحام مرورى بشارع الهرم فى اتجاه الجيزة.. ورجال المرور يسيرون الحركة

الأربعاء، 08 أبريل 2020 06:23 م
زحام مرورى بشارع الهرم فى اتجاه الجيزة.. ورجال المرور يسيرون الحركة زحام ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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شهد شارع الهرم، منذ قليل اليوم الأربعاء، زحاما مروريا قبل ساعة من تطبيق الحظر في الاتجاه القادم من المريوطية للجيزة، مع تواجد مكثف لرجال المرور للعمل على تيسير حركة السير.

كما شهدت الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم الأربعاء انتظاما بحركة المرور وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين ، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية، وإزالة أى معوقات مرورية .

وفيما شهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات، وظهرت كثافات متقطعة أعلى الطريق الدائرى للقادم من الوراق اتجاه المريوطية والعكس.

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.


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