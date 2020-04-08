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روبرت كوخ الألمانى يتفائل بإجراءات الحكومة الفيدرالية تجاه كورونا

الأربعاء، 08 أبريل 2020 02:57 م
روبرت كوخ الألمانى يتفائل بإجراءات الحكومة الفيدرالية تجاه كورونا ربورت كوخ
كتبت: هناء أبو العز

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أعرب رئيس معهد روبرت كوخ الألماني، لوثر فيلر، عن تفاؤله إزاء فعالية إجراءات التقييد الاجتماعي السارية حالياً في ألمانيا لمكافحة وباء  كورونا، متحدثاً في مقابلة مع إذاعة ألمانيا (Deutschlandfunk) اليوم الأربعاء، قائلأ: "هناك اتجاه إيجابي يرتبط بالإجراءات، وهذا يعني أن الإجراءات، التي اتخذها صانعو القرار السياسيون، ساهمت في ذلك، وهذا أمر جيد".
 
وقال فيلر: وصل "عدد الاستنساخ" لنقل العدوى في ألمانيا إلى 1,3- مع نطاق تأرجح واحد حسب المعهد. ويعني هذا المفهوم متوسط عدد الأفراد الذين يمكن أن تُنقل لهم العدوى من شخص واحد مصاب، وقد خطط المعهد سابقا ليصل الرقم إلى 1- ما يعني أن الفيروس تباطأ انتشاره بالفعل.
 
لكن فيلر استدرك  القول: إن تباطؤ نقل العدوى ليس هو العامل الوحيد لتخفيف إجراءات تقييد الحياة العامة في البلاد، بل كذلك نسبة الأشخاص الذين لديهم مناعة من المرض وإمكانيات النظام الصحي.
 
 
ويقيس معهد "روبرت كوخ" الألماني  للأبحاث والتحاليل حالات الإصابة بفيروس كورونا عبر ألمانيا، وهو معهد اتحادي حكومي مختص في تتبع الأمراض والوقاية منها.
 

ألمانيا

روبرت كوخ

كورونا

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