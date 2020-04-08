خروج 17 حالة من مستشفى الحجر الصحى بقها بعد تعافيها والأطباء: حالتهم مستقرة

القليوبية - نيفين طه

شهدت مستشفى الحجر الصحى بقها بمحافظة القليوبية ، فرحة عارمة عقب خروج اليوم عدد من الحالات الذين تم شفاؤهم من فيروس كورونا المستجد ليصل عدد المتعافين 17حالة أتموا الشفاء على مدار الأسبوع .

ويقول الدكتور عماد عطا مدرس مساعد الحالات الحرجة بمستشفى بنها الجامعى والمنتدب ضمن الفريق الطبى بمستشفى الحجر الصحى بقها إن تلك الحالات التى أخرجت من المستشفى تم إتمام شفائهم من فيروس كورونا المستجد ، حيث تم عمل لهم مسحتين مرتين متتاليين بعد كل مسحة ، وأخرى يومين حتى تبين إتمام الشفاء .

وقال فى تصريح خاص "لليوم السابع" ،أن الجميع الحالات والتى وصل عددها لـ 17 حالة منهم 8 اليوم ، وأنهم مكثوا بالمستشفى لمدة 10 أيام كاملة حتى تم شفائهم وخروجهم اليوم ، مؤكدا أن جميع الحالات والتى يصل عددها إلى 80 حالة بالمستشفى حالتهم جيدة ومستقرة ولا يوجد سوى 4 أشخاص فقط يتم وضعهم فى العناية المركزة من ضمن الحالات .

وأضاف أنه فور دخول المريض للمستشفى يتم عمل مسحة له بعد مكوثة لمدة 5 أيام لتأكد على الحالة الصحية ومعرفة مدى استجابتة للعلاج .

وفى سياق آخر أشار الدكتور نبيل قطب مدير مستشفى الحجر الصحى بقها بمحافظة القليوبية ، أن جميع الحالات الموجودة بالمستشفى حالتهم مستقره وأنه يتم عمل لهم مسح يومى لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دورى .

وأكد قطب ، أنه المستشفى تتابع يوميا الحالة الطبية مع المرضى ، حيث تم عمل مسحات بشكل دورى للتأكد أنه تم شفائهم تماما من فيروس كورونا المستجد ، وتم خروجهم وسط فرحة عارمة من جميع أطقم الأطباء والتمريض بالمستشفى ، وكذلك فرحة أهاليهم الذين كانوا بأنتظارهم فور سماع خبر شفائهم وخروجهم من المستشفي.

وبعث مدير مستشفى الحجر الصحى بقها رسالة طمأنينة لأهالى المحجوزين بالمستشفى وأنهم بحالة جيدة ويتم تقديم كافة أوجه الدعم والخدمات الطبية والأدوية اللازمة لهم.

المتعافين مع أطباء مستشفى الحجر الصحى بقها

المتعافين مع أطباء مستشفى الحجر الصحى بقها