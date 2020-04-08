خبراء فى وكالة الفضاء الأوروبية: ثقب الأوزون ينغلق منتصف أبريل الجارى

كتب محمد جمال

أعلن خبراء في وكالة الفضاء الأوروبية، أن ثقب الأوزون الضخم فوق القطب الشمالى الذى نتج عن انخفاض درجات الحرارة في طبقة الستراتوسفير سينغلق فى أواسط أبريل الجارى، ووفقاً للباحث دييجو لويلا من المركز الألماني للطيران والفضاء، بدأ عمود الأوزون فوق القطب الشمالى بالتقلص إلى المستوى الطبيعي الذي يعادل 2.2 وحدة دوبسون، وذلك منذ 14 مارس، ونتوقع أن ينغلق هذا الثقب تماماً في أوساط شهر أبريل الجارى.

وتبلغ مساحة ثقب الأوزون فوق القطب الشمالى، حسب موقع "روسيا اليوم" نحو مليون كيلومتر مربع، ويعتقد علماء مركز الفضاء الأوروبي أن سبب نشوء هذا الثقب هو ظروف جوية غير طبيعية بما فيها درجات الحرارة المنخفضة جداً في الستراتوسفير، ما أدى إلى انخفاض حاد في مستوى الأوزون.

ويشير العلماء، إلى أن ثقوب الأوزون الصغيرة نادراً ما تظهر فوق القطب الشمالي، بيد أن الثقب الحالي هو الأضخم من بين الثقوب التي ظهرت سابقاً.

وكما هو معلوم فوجود الأوزون يحمي الحياة على الأرض من الأشعة فوق البنفسجية المنبعثة من الشمس.

يذكر أن مساحة ثقب الأوزون الذي ينشأ فوق القطب الجنوبي سنوياً في فصل الخريف ويستمر 3-4 أشهر، تبلغ 20-25 مليون كيلومتر مربع.