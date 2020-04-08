اليابان ستتعهد بمساهمة لصندوق ائتمان من أجل الدول المتضررة من كورونا

رويترز

قال مسؤول بوزارة المالية اليابانية لرويترز اليوم الأربعاء إن طوكيو ستتعهد الأسبوع المقبل بتقديم مساهمة لصندوق ائتمانى تابع لصندوق النقد الدولى يتيح تخفيفا لأعباء ديون الدول منخفضة الدخل والمتضررة بشدة من جائحة فيروس كورونا.

وأضاف المصدر، وهو مطلع بشكل مباشر على الأمر لكنه اشترط عدم نشر هويته، أن وزير المالية تارو آسو سيقدم التعهد، مع مساهمات أخرى، خلال إحدى اجتماعات صندوق النقد الدولي والقادة الماليين بمجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى الأسبوع المقبل.

وتابع قائلا أن العمل على إتمام الخطة، بما في ذلك المبلغ الذي ستتعهد به البلاد، لا يزال جاريا. وستعقد اجتماعات الصندوق والقادة الماليين عن بعد بسبب وباء فيروس كورونا.

يقدم الصندوق الائتمائى المخصص لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون منحا للدول المؤهلة لتخفيف أعباء خدمة ديونها لصندوق النقد الدولى. وقال المقرض الدولى إن هذا التسهيل كان فعالا بالأخص خلال تفشى فيروس إيبولا فى عام 2014.

ويسعى صندوق النقد لتعزيز الأموال المتاحة بالصندوق الاتئمانى من نحو 200 مليون دولار إلى مليار دولار، بمساعدة المانحين.