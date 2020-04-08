الاتحاد الأوروبى يؤكد دعمه تونس والإسراع فى صرف 250 مليون يورو دعما لها

كتبت: هناء أبو العز

أجرى جوزيب بوريل الممثل الأعلى لاتحاد الشئون الخارجية والسياسة الأمنية، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، مقابلة هاتفية مع رئيس الوزراء التونسي الياس الفخفاخ.

وهنأ الممثل السامي رئيس الوزراء على تعيينه، وأكد مجدداً تضامن الاتحاد الأوروبي مع تونس والشعب التونسي في هذا الوقت العصيب، كما يتضح من الإسراع في صرف الدعم لحوالي 250 مليون يورو في الميزانية التونسية لسنة 2020.

ويهدف هذا القرار الذي تم اتخاذه مع تونس إلى دعم الجهود التونسية لمواجهة وباء الفيروس التاجي.

وشدد الممثل السامي بوريل ورئيس الوزراء فخفاخ على أهمية التعاون الدولي في التصدي للتحديات التي يفرضها الوباء العالمى كورونا.

وفي هذا الصدد ، أبلغ الممثل السامي رئيس الوزراء باجتماع وزراء التنمية الأوروبيين الذي سيعقد اليوم الأربعاء ، لتحديد نهج أوروبي مشترك لدعم الدول الشريكة لنا في مكافحة الفيروس التاجي.

كما ركزت المقابلة على أهمية الاستمرار في تعميق الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي وتونس.