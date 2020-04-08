اليوم السابع
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الاتحاد الأفريقى يرفض تحول أفريقيا لحقل لتجارب أدوية كورونا

الأربعاء، 08 أبريل 2020 02:02 م
الاتحاد الأفريقى يرفض تحول أفريقيا لحقل لتجارب أدوية كورونا رئيس الاتحاد الافريقى
كتبت: هناء أبو العز

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صرحت السفيرة الدكتورةً نميرة نجم المستشار القانوني للإتحاد الأفريقي أنه تم اليوم عقد اجتماع برئاسة موسي فقيه محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ، وقد ضم الإجتماع عن بعد المستشار القانوني للإتحاد ، والثمانية مفوضين بالإتحاد الأفريقي ، ومدير المالي للمنظمة ، ومدير المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها صباح اليوم  .
 
وتناول اجتماع المفوضية  عبر الفيديو كونفرس متابعة مواجهة فيروس كورونا في أفريقيا و، وآخر المستجدات في البلاد الافريقية بالنسبةً للتطورات إجراءات إنشاء صندوق  أفريقيا  لمواجهة فيروس كورونا وهيكله الإدراي المتوقع إعلان قيامه غدا مع إنتهاء المهلة المسموحة للدول الأعضاء لإبلاغ المفوضية موافقتها علي إنشاء الصندوق نهاية اليوم .
 
 كما تناول اعتبار عدم إخطار الدول للمفوضية بقرارها موافقة ضمنية للتعجيل بتفعيل الصندوق ، وكيفية تعزير الاتحاد لتقديم الدعم للدول الافريقية لمواجهة الفيروس ،مع التأكيد أن الاتحاد موقفه ثابت برفض اعتبار أفريقيا حقلا للتجارب الخاصةً بالأدوية تحت التجربة لفيروس كوفيد 19 .
 
 وقد كشف في  الإجتماع أن أعلي الدول الإفريقية في نسبة الإصابة من جراء الفيروس المستجد ، هي بالترتيب جنوب أفريقيا ،الجزائر، مصر ،المغرب ، وقد فتحت المفوضية  حساب مصرفي تم تعميم رقم حسابه علي جميع الدول الأعضاء لتلاقي التبرعات من كافة الدول والمنظمات والجهات العامة والخاصة لمواجهة فيروس كوفيد 19 المستجد .
 
وأشارت مفوضة الشئون الإجتماعية إلى أن هناك عدة دول من ضمنها مصر وغانا وكينيا وجنوب أفريقيا ستعمل علي  إنتاج المستلزمات الطبية لمكافحة الوباء المستجد .
 
وقد تأكد أن المكتب التنفيذي للإتحاد الأفريقي برئاسة جنوب أفريقيا  قد قام بتأجيل القمة الإفريقية الاستثنائية في جنوب افريقيا  في مايو القادم ولازال التشاور مفتوح بين أعضاء المكتب والدول الأعضاء لإنعقاد القمة الذي عنوانها  "إسكات البنادق" و"منطقة التجارة الحرة الأفريقية"لإنعقادها في موعد جديد في شهر نوفمبر القادم .
 

الاتحاد الافريقى

كورونا

ادوية كورونا

فيروس كورونا

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