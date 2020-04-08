ارتفاع المتعافين من فيروس كورونا فى دول الخليج إلى 1708 من أصل 9898 حالة

كتب محمد تهامى زكى

أعلن مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، اليوم الأربعاء، ارتفاع المتعافين من مرض فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، إلى 1708حالة شفاء من الفيروس بدول المجلس، من أصل 9898 حالة.

ووفقا لحساب مجلس الصحة لدول التعاون الخليجى، عبر تويتر، جاءت حالات الشفاء كالتالى:

البحرين: 477 من 823 إصابة

الإمارات: 239 من 2659 إصابة

عُمان: 72 من 419 إصابة

الكويت: 111 من 855 إصابة

السعودية: 631 من 2932 إصابة

قطر: 178 من 2210 إصابة

وتتزايد معدلات الشفاء من فيروس كورونا فى الدول العربية، فى الوقت الذى تواصل فيه دول المنطقة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمحاصرة هذا الوباء والقضاء عليه.



مجلس التعاون

من ناحية أخرى، وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى بإطلاق المبادرة المجتمعية "والله جعل لكم من بيوتكم سكنا"؛ تفاعلاً مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الجائحة العالمية فايروس كورونا.

وجاء التوجيه التزاماً من الرئاسة العامة بدورها التوعوى نحو المجتمع فى ظل الوضع الصحى العالمى الذى كان نتاجاً للانتشار السريع لهذه الجائحة، وتضمنت هذه المبادرة حث العامة على البقاء فى منازلهم واستشعار المسؤولية العظيمة فى ذلك.

وأشار الرئيس العام إلى أن الرئاسة حرصت على القيام بدورها ضمن عمل دؤوب تنوعت مستهدفاته بين خدمى وصحى ووقائى وتوعوى واجتماعي، مؤكداً بأن تلك المبادرات تُعد واجباً علينا جميعاً تجاه بلادنا المباركة التى قدمت لنا الكثير.

وسأل الله عز وجل أن يرفع البلاء عن الأمة ويكشف الضر ويسبغ على عامة المسلمين لباس الصحة والعافية، وأن يجزى القيادة الرشيدة فيما تقدمه للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض المباركة من تسهيلات ورعاية متكاملة خير الجزاء.