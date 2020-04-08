اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 أبريل 2020 02:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أوباما يرشح كتاب مسئولة الحقوق المدنية خلال ولايته لجمهوره فى العزل..اعرف قال إيه

الأربعاء، 08 أبريل 2020 12:58 ص
أوباما يرشح كتاب مسئولة الحقوق المدنية خلال ولايته لجمهوره فى العزل..اعرف قال إيه أوباما
كتب هيثم سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رشح الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، كتاب سيسيليا مونيوز، مسئولة الهجرة والحقوق المدنية خلال فترة ولايته كرئيس الولايات المتحدة الأمريكية لجهوره للقراءة أثناء العزل المنزلى للوقاية من كورونا، حيث يتطرق إلى الرائدات الملونات ويحتوي على رسائل تمكين النساء.

وقال بارك أوباما، عبر حسابه بموقع تويتر:" كانت سيسيليا مونيوز بطلة الهجرة والحقوق المدنية، وهي زميلة وصديقة عظيمة وكنت فخورا بوجودها في فريقي كواحدة من كبار مستشاري خلال فترة رئاستي".

1

وأضاف:"في كتابها الجديد ، " More Than Ready" ، تشارك قصتها ورسالة تمكينيه للنساء ، وخاصة النساء الملونات ، الرائدات اللاتي نحتاج إليهن لإحداث تغيير في عالمنا".

2

يشار أن ميشيل أوباما كشفت من قبل عن تفاصيل رويتنها هي والرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما فى العزل المنزلى، خلال مكالمة هاتفية مع المذيعة الشهيرة إيلين ديجنيرس.

وقالت ميشيل فى المداخلة :"الجميع فى المنزل، عادت الفتاتان لأنك كما تعرفي، الدراسة فى الجامعات متاحة الآن عبر الانترنت".

وتابعت :"نحن نحاول كما تعلمين الحفاظ على روتين مستمر ولكن نشاهد نتفليكس ونستمتع بعض الشئ، كما تعلمين عندما تكون الأوقات سيئة، نتواجد مع بعضنا البعض ونحافظ على صحتنا، ويمكننا القيام بذلك بأقل الخسائر".

يشار إلى إن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وجه التحية والشكر إلى الطواقم الطبية بالولايات المتحدة الأمريكية والعالم، بمناسبة يوم الصحة العالمى، وما يبذلونه من تضحيات وجهود في التصدي لفيروس كورونا

وقال الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، عبر حسابه بموقع تويتر: "إنه يوم الصحة العالمي، ونحن مدينون بامتنان عميق لجميع العاملين المجال الطبى لدينا.. إنهم لا يزالون يقدمون كل ما في وسعهم لنا..  كل يوم يشكل خطر كبير على أنفسهم.. ولا يمكننا سوى شكرهم، لشجاعتهم وخدمتهم لنا".

 

 

 


باراك أوباما

أوباما

الرئيس الأمريكي

سيسيليا مونيوز

More Than Ready

العزل المنزل

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"يقدمون ما في وسعهم".. أوباما يشكر الطواقم الطبية في يوم الصحة العالمى

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 06:42 م

ميشيل أوباما تدعو لتوجيه رسائل شكر بخط اليد للأطباء وعاملى المستشفيات والدليفرى

الخميس، 02 أبريل 2020 02:06 م

فيديو وأرقام.. قبل توقف كورونا.. الزمالك يتفوق هجوميًا مع كارتيرون فى الدورى المصرى.. أوباما ينفرد بقائمة الأكثر مشاركة مع المدرب الفرنسى.. زيزو وعلاء يُنافسان مصطفى محمد على لقب "الهداف المحلى"

الإثنين، 30 مارس 2020 12:10 ص

باراك أوباما ينعى القس جوزيف لورى برسالة حب وصورة لهما.. اعرف قاله إيه

الأحد، 29 مارس 2020 12:23 ص

ميشيل أوباما تكشف تفاصيل روتينها مع زوجها فى العزل المنزلي

السبت، 28 مارس 2020 08:29 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الاحتياطى الأجنبى لمصر يفقد 5 مليار دولار.. والبنك المركزى: نجحنا فى امتصاص صدمة الأسواق الدولية

الاحتياطى الأجنبى لمصر يفقد 5 مليار دولار.. والبنك المركزى: نجحنا فى امتصاص صدمة الأسواق الدولية

بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الرابع عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الرابع عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

سعيد الشحات يكتب: هل أعادت كورونا الاعتبار لسيطرة الدولة؟ اللجوء للدولة الآن يؤكد أن النظام الرأسمالي بشكله الحالي لم يعد صالحا.. والعالم بحاجة لصياغة نظام جديد يعيد للدولة اعتبارها ويحافظ على شرائح المجتمع كله

سعيد الشحات يكتب: هل أعادت كورونا الاعتبار لسيطرة الدولة؟ اللجوء للدولة الآن يؤكد أن النظام الرأسمالي بشكله الحالي لم يعد صالحا.. والعالم بحاجة لصياغة نظام جديد يعيد للدولة اعتبارها ويحافظ على شرائح المجتمع كله

إلغاء أول دورى فى العالم بسبب فيروس كورونا

إلغاء أول دورى فى العالم بسبب فيروس كورونا

روسيا تطور لقاحا ضد كورونا أدرجته الصحة العالمية على قائمة اللقاحات الواعدة

روسيا تطور لقاحا ضد كورونا أدرجته الصحة العالمية على قائمة اللقاحات الواعدة

ارتفاع عدد الوفيات فى نيويورك بفيروس كورونا إلى 5489 حالة

ارتفاع عدد الوفيات فى نيويورك بفيروس كورونا إلى 5489 حالة

20 رسالة من الرئيس السيسى للمصريين لمواجهة كورونا وتبعاتها

20 رسالة من الرئيس السيسى للمصريين لمواجهة كورونا وتبعاتها

المسنون ينتصرون على كورونا.. قصص 8 معمرين تعافوا من الفيروس القاتل "فيديو"

المسنون ينتصرون على كورونا.. قصص 8 معمرين تعافوا من الفيروس القاتل "فيديو"

السيسي: لو تطلب الأمر سنوزع كمامات مجانا على المواطنين لمواجهة كورونا

السيسي: لو تطلب الأمر سنوزع كمامات مجانا على المواطنين لمواجهة كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 7-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 7-4-2020

وزير المالية: تكليفات الرئيس بمساندة القطاعات المتضررة من «كورونا» دخلت حيز التنفيذ

وزير المالية: تكليفات الرئيس بمساندة القطاعات المتضررة من «كورونا» دخلت حيز التنفيذ

الداخلية تتصدى لفيروس كورونا بكل حزم.. غلق 11 مركزا تعليميا.. وضبط 185 مطعما ومحلا مخالفا و132 قضية احتكار سلع غذائية.. الأطقم الطبية تطهر وتعقم السجون وأقسام الشرطة.. وتنفيذ قرار الحظر لليوم الـ14

الداخلية تتصدى لفيروس كورونا بكل حزم.. غلق 11 مركزا تعليميا.. وضبط 185 مطعما ومحلا مخالفا و132 قضية احتكار سلع غذائية.. الأطقم الطبية تطهر وتعقم السجون وأقسام الشرطة.. وتنفيذ قرار الحظر لليوم الـ14

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة