أوباما يرشح كتاب مسئولة الحقوق المدنية خلال ولايته لجمهوره فى العزل..اعرف قال إيه

كتب هيثم سلامة

رشح الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، كتاب سيسيليا مونيوز، مسئولة الهجرة والحقوق المدنية خلال فترة ولايته كرئيس الولايات المتحدة الأمريكية لجهوره للقراءة أثناء العزل المنزلى للوقاية من كورونا، حيث يتطرق إلى الرائدات الملونات ويحتوي على رسائل تمكين النساء.

وقال بارك أوباما، عبر حسابه بموقع تويتر:" كانت سيسيليا مونيوز بطلة الهجرة والحقوق المدنية، وهي زميلة وصديقة عظيمة وكنت فخورا بوجودها في فريقي كواحدة من كبار مستشاري خلال فترة رئاستي".

وأضاف:"في كتابها الجديد ، " More Than Ready" ، تشارك قصتها ورسالة تمكينيه للنساء ، وخاصة النساء الملونات ، الرائدات اللاتي نحتاج إليهن لإحداث تغيير في عالمنا".

يشار أن ميشيل أوباما كشفت من قبل عن تفاصيل رويتنها هي والرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما فى العزل المنزلى، خلال مكالمة هاتفية مع المذيعة الشهيرة إيلين ديجنيرس.

وقالت ميشيل فى المداخلة :"الجميع فى المنزل، عادت الفتاتان لأنك كما تعرفي، الدراسة فى الجامعات متاحة الآن عبر الانترنت".

وتابعت :"نحن نحاول كما تعلمين الحفاظ على روتين مستمر ولكن نشاهد نتفليكس ونستمتع بعض الشئ، كما تعلمين عندما تكون الأوقات سيئة، نتواجد مع بعضنا البعض ونحافظ على صحتنا، ويمكننا القيام بذلك بأقل الخسائر".

يشار إلى إن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وجه التحية والشكر إلى الطواقم الطبية بالولايات المتحدة الأمريكية والعالم، بمناسبة يوم الصحة العالمى، وما يبذلونه من تضحيات وجهود في التصدي لفيروس كورونا.

وقال الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، عبر حسابه بموقع تويتر: "إنه يوم الصحة العالمي، ونحن مدينون بامتنان عميق لجميع العاملين المجال الطبى لدينا.. إنهم لا يزالون يقدمون كل ما في وسعهم لنا.. كل يوم يشكل خطر كبير على أنفسهم.. ولا يمكننا سوى شكرهم، لشجاعتهم وخدمتهم لنا".