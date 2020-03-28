ميشيل أوباما تكشف تفاصيل روتينها مع زوجها فى العزل المنزلي

ريهام عبد الله

كشفت ميشيل أوباما تفاصيل روتينها هي والرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما فى العزل المنزلى، خلال مكالمة هاتفية مع المذيعة الشهيرة إيلين ديجنيرس.

وقالت ميشيل فى المداخلة :"الجميع فى المنزل، عادت الفتاتان لأنك كما تعرفي، الدراسة فى الجامعات متاحة الآن عبر الانترنت".

وتابعت :"نحن نحاول كما تعلمين الحفاظ على روتين مستمر ولكن نشاهد نتفليكس ونستمتع بعض الشئ، كما تعلمين عندما تكون الأوقات سيئة، نتواجد مع بعضنا البعض ونحافظ على صحتنا، ويمكننا القيام بذلك بأقل الخسائر".



باراك اوباما



باراك

واستمرت: "هذا درس مهم أريد لأطفالى أن يفهموه، كن ممتنا لما لديك، واستعد لمشاركته عندما يحين الوقت".

وكشف موقع CNN، أنه رصد الرئيس الأمريكى السابق باراك اوباما خلال تعليقاته على "انستجرام لايف"، بين ستيف كارى، والدكتور أنتونى فوسى"، فيما شاركت ميشيل أوباما فى درس أون لاين لتعلم الرقص".



مداخلة ميشيل مع ايلين



ميشيل

وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وزوجته ميشيل أوباما، استغلا العزل المنزلي في مشاهدة الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، تطبيقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية بضرورة الالتزام بالبقاء داخل المنزل لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشرت زوجة الرئيس الأمريكي السابق، صورة لهما وهما يجلسان داخل منزلهما، يشاهدان أحدى الأفلام، عبر حسابها بموقع انستجرام، لتوجه رسالة لمتابعيها بضرورة الالتزام بالبقاء داخل المنازل لحين الانتهاء من أزمة تفشى فيروس كورونا.

وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الجمعة، عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لأول مرة منذ بدء تفشي الفيروس، بأكثر من 93 ألف حالة مصابة.



مداخلة ميشيل مع ايلين