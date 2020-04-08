أكرم القصاص: الحكومة قدمت ما عليها لحماية المواطنين من فيروس كورونا.. فيديو

كتب محمود العمري

استعرض الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس التحرير التنفيذى لجريدة اليوم السابع، تفاصيل القرارات التى أقرها رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولى، بمد حظر التجول فى محافظات الجمهورية ضمن استمرار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أن القرارات القادمة للحكومة لن يكون فيها أى تهاون لأى مواطن، طالما أن هناك قرى استهترت بالأمر وعلى رأسها قرية المعتمدية بالجيزة، والتى أقيم بها أفراح الأمر الذى تسبب فى عزل القرية كليا.

وأضاف "القصاص" فى بث مباشر عبر صفحة "اليوم السابع" على فيس بوك، أنه يجب على المواطنين الالتزام بقرارات مجلس الوزراء، وخاصة أن الحكومة تقوم بدورها من أجل حماية المواطنين من هذا الفيروس القاتل، لافتا إلى أن هناك دول كثيرة فقدت السيطرة على الأمور بسبب تفاقم الوضع وعدم التزام المواطنين، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء اليوم فى المؤتمر الصحفى.

وتابع أن قرار الحكومة بتخفيض ساعات الحظر بحيث يبدأ من الساعة 8 مساءا إلى السادسة صباحا، هو قرار ليكون هناك مرونة فى عدم التكدس بالمواصلات كما كان يحدث من قبل، وفى نفس لن يكون هناك أى تهاون بعد المعاد المحدد من قبل رجال الداخلية وبتكليف من الحكومة.