اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 أبريل 2020 02:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

نقابة قبرصية تنتقد القيود المفروضة على الأطفال فى مواجهة كورونا

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 01:10 م
نقابة قبرصية تنتقد القيود المفروضة على الأطفال فى مواجهة كورونا كورونا - صورة ارشيفية
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتقدت نقابة قبرصية،   القيود المفروضة من الحكومة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد خصوصا تلك السارية على الأطفال، معتبرة أن التدابير المعتمدة تجعل من هذه الفئة "مواطنين من الدرجة الثانية".
 
ودعت نقابة "إيسوتيتا" ("مساواة") في بيان مفوضية حقوق الطفل في الجزيرة المتوسطية إلى التأكد من أن الأطفال "يتمتعون على الأقل بالحقوق عينها الممنوحة للحيوانات المنزلية"، وفقًا لما نشرته يورو نيوز الإخبارية.
 
وفي إطار التدابير المتبعة للحد من تفشي وباء كوفيد - 19، فرضت الحكومة الحجر المنزلي الإلزامي مع منح سكان الجزيرة الحق في الخروج مرة واحدة فقط من المنزل، إلا في حال التوجه إلى العمل أو التنزه مع الكلب.
 
ولا يمكن للسكان الخروج مجددا من المنزل، للتنزه مع أطفالهم في حال كانوا خرجوا لشراء حاجياتهم من المحال التجارية قبل ذلك، واعتبرت النقابة أن هذا الوضع "يحرم الأطفال من حق ممارسة نشاط بدني أو التمتع (في الخارج) مما يؤثر بصورة مباشرة على صحتهم".
 
وباستثناء بعض الحالات بينها الخروج للتبرع بالدم أو مساعدة أشخاص من الفئات الاجتماعية الضعيفة، يتعين على السكان البعث برسالة نصية إلى رقم حددته الحكومة مع الإبلاغ عن سبب الحاجة للتنقل، إضافة إلى رقم بطاقة الهوية أو تصريح الإقامة والرمز البريدي.
 
وسجلت جمهورية قبرص التي تسيطر على ثلثي الجزيرة منذ الغزو التركي للشطر الشمالي سنة 1974، رسميا 446 إصابة بفيروس كورونا المستجد الذي أودى كذلك بحياة تسعة أشخاص.
 
أما شمال قبرص الذي لا تحظى سلطاته بأي اعتراف دولي سوى من أنقرة، فقد سجلت رسميا 88 إصابة وحالتي وفاة بالفيروس.
 

كورونا

قبرص

الاطفال وكورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 7-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 7-4-2020

وزير المالية: تكليفات الرئيس بمساندة القطاعات المتضررة من «كورونا» دخلت حيز التنفيذ

وزير المالية: تكليفات الرئيس بمساندة القطاعات المتضررة من «كورونا» دخلت حيز التنفيذ

الداخلية تتصدى لفيروس كورونا بكل حزم.. غلق 11 مركزا تعليميا.. وضبط 185 مطعما ومحلا مخالفا و132 قضية احتكار سلع غذائية.. الأطقم الطبية تطهر وتعقم السجون وأقسام الشرطة.. وتنفيذ قرار الحظر لليوم الـ14

الداخلية تتصدى لفيروس كورونا بكل حزم.. غلق 11 مركزا تعليميا.. وضبط 185 مطعما ومحلا مخالفا و132 قضية احتكار سلع غذائية.. الأطقم الطبية تطهر وتعقم السجون وأقسام الشرطة.. وتنفيذ قرار الحظر لليوم الـ14

مدير الصحة العالمية بشرق المتوسط عن كورونا: نواجه تحدى لامثيل له

مدير الصحة العالمية بشرق المتوسط عن كورونا: نواجه تحدى لامثيل له

منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا لاينتقل عن طريق الهواء

منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا لاينتقل عن طريق الهواء

الناجحون فى اختبار كورونا.. 3 دول استطاعت مواجهة الوباء "فيديو"

الناجحون فى اختبار كورونا.. 3 دول استطاعت مواجهة الوباء "فيديو"

" الصحة العالمية ": فيروس كورونا لا ينتقل من الأم للجنين

" الصحة العالمية ": فيروس كورونا لا ينتقل من الأم للجنين

فيديو.. رخيصة ومريحة وتحميك من عدوى كورونا.. اعرف مميزات الكمامة القماش

فيديو.. رخيصة ومريحة وتحميك من عدوى كورونا.. اعرف مميزات الكمامة القماش

ارتفاع وفيات فيروس كورونا فى إيران لـ 3872 حالة وتسجيل 62 ألف اصابة

ارتفاع وفيات فيروس كورونا فى إيران لـ 3872 حالة وتسجيل 62 ألف اصابة

فيديو.. موعد صرف المرتبات قبل شهر رمضان ومنحة 500 جنيه.. مع أحمد يعقوب

فيديو.. موعد صرف المرتبات قبل شهر رمضان ومنحة 500 جنيه.. مع أحمد يعقوب

البنك الأهلى: 215 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 42 مليار جنيه

البنك الأهلى: 215 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 42 مليار جنيه

غرامة فورية ألف جنيه لـ"نباشين القمامة " بالغربية لمنع تفشى فيروس كورونا

غرامة فورية ألف جنيه لـ"نباشين القمامة " بالغربية لمنع تفشى فيروس كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة