اليوم السابع
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نقابة صيادلة القاهرة تعلن توفير كحول مدعم لصيدليات العاصمة

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 12:03 م
نقابة صيادلة القاهرة تعلن توفير كحول مدعم لصيدليات العاصمة الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة
كتبت آية دعبس

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قالت نقابة صيادلة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، إنه مساهمة من النقابة فى حل الأزمة الحالية، والمرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، ستقوم النقابة بتوفير كحول بالسعر المدعم شامل الضريبة، بحد أدنى 10 لتر، وحد أقصى 40 لتر للصيدلية.
 
وأوضحت النقابة، أنه على من يرغب في الشراء، التوجه بالأوراق التالية لأحد فروع النقابة مع استيفاء الآتى: استيفاء الخطاب المرسل من المنطقة الطبية، ويرفق به صورة رخصة الصيدلية وصورة البطاقة الضريبية وصورة السجل التجارى"الصور الثلاثة مختومة بخاتم الصيدلية"، واستيفاء التفويض، وتوريد مبلغ الكمية المطلوبة.
 
وأشارت النقابة، إلى أنها ستتحمل تكلفة النقل لمقر النقابة بمنطقة مدينة نصر، وثمن "جراكن" التعبئة، لافته إلى أن استلام الكحول يوم الأربعاء الساعة 12 ظهرا، وبحد أقصى الساعة 1:30 ظهرا، مؤكدة أن النقابة ستوفر الكحول فور اكتمال حجز الكمية واحد طن.
 
كانت قد خاطبت نقابة صيادلة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، لطلب التواصل مع المسئولين وشركات إنتاج وتوزيع المطهرات، والكمامات والقفازات، لقصر توزيع وبيع كل تلك المستلزمات الطبية، من خلال الصيدليات فقط، رأفة بالمواطنين، وعدم التلاعب بأسعارها.
 
وأوضح نقيب الصيادلة، في خطابه، حصل "اليوم السابع"، على نسخة منه، أنه في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، والاحترازات والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الدولة لمقاومة فيروس كورونا، وفى ذات الوقت وفى كل أزمة هناك منتفعون كُثر، ما أن يسمعوا بصيص أزمة حتى يكشروا عن أنيابهم، ويبرزوا كل أسلحة الاحتكار والجشع، مضيفا: وباتوا يصولون ويتجولون في الأسواق والمتاجر لاحتكار السلع الضرورية اللازمة في هذه الأزمة، مثل: المطهرات بجميع أنواعها، الكمامات، والقفازات، مؤكدا ضرورة التدخل لحل الأزمة.
 
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