مقتل ضابط أمريكي وعنصرين من "قسد" بتفجير مجهول شرق سوريا

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قتل ضابط أمريكي بالإضافة لعنصرين من ما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بتفجير نفذه مجهولون في ريف الحسكة شمالي شرق سوريا.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الإثنين عن:"مقتل ضابط أمريكي واثنين من عناصر "قسد" في بلدة الصوّر بريف دير الزور بعد كمين نفذه مجهولون استهدف عدة آليات للاحتلال، و تم نقل الضابط إلى قاعدة الشدادي غير الشرعية بريف الحسكة الجنوبي".

وتتمركز قوات الاحتلال الأمريكي في الشرق السوري بالقرب من حقول النفط فيما تتحالف معها ما يسمى "قسد"، بينما دخلت وحدات الجيش السوري إلى شرق الفرات في أكتوبر الماضي للتصدي للهجوم الذي قامت به القوات التركية (عملية نبع السلام) آنذاك والتي قالت إنه يهدف لضرب الوحدات الكردية، وجاء دخول الجيش السوري وانتشاره على الحدود السورية التركية وفي بعض المناطق في شرق الفرات وقتها بعد اتفاق مع الوحدات الكردية وقسد برعاية روسية.

وقالت دمشق رسميا إن وجهة الجيش السوري بعد تحرير إدلب ستكون شرق الفرات.