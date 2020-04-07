كرم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا سعودي محمد بكرى الذى يعمل بقطاع النظافة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا وذلك لتفانيه وإخلاصه في العمل، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى.

أوضح محافظ قنا انه اثناء تجوله بأحد شوارع مدينة قنا يوم الجمعة الماضى لاحظ قيام العامل سعودى محمد بكرى بأعمال النظافة بالشوارع وبكل حماس واخلاص وفى يوم راحته الإسبوعية من أجل الحفاظ على المظهر الحضارى للشوارع، والأماكن العامة، وقدم المحافظ مكافاة مالية للعامل معربا عن شكره وتقديره مشيرا الي انه مثالا يحتذى به بين العاملين بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.



2 محافظ قنا يكرم عامل نظافة لإخلاصه في العمل

من ناحية أخري وحرصا على صحة وسلامة المواطنين من اهل قنا وجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بضرورة الإبتعاد عن التجمعات واماكن الإزدحام.

وأكد محافظ قنا على ضرورة توحيد كافة الجهود فى النطاق الطبى ووضع كافة التدابير الاحترازية والخطط الوقائية المتبعة مع ضرورة الالتزام بتطبيق التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان لمواجهه أى حالات اشتباه وعزلها لحين التأكد من إصابتها من عدمه .

ووجه كذلك بعدم شرب المياه من المُبردات الموجودة بالشوارع وعدم شرب الشيشة فى المقاهى كإجراءات إحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد .



3 محافظ قنا يكرم عامل نظافة لإخلاصه في العمل

كما شدد الداودى على منع عرض اللحوم مكشوفة بمحلات الجزارة وحظر عرض السلع الغذائية أمام المحلات التجارية بالشارع.

مشيرا الى أنه سوف يتم عمل حملات يومية بالاشتراك مع الصحة والتموين والطب البيطري لمتابعة تنفيذ تلك التوجيهات.

وناشد محافظ قنا المواطنين بضرورة الإلتزام بالتوجيهات ومعاونة الأجهزة التنفيذية فى التغلب على هذا الفيروس .

جدير بالذكر ان المحافظة اتخذت عدد من التدابير الإحترازية لمنع ظهور فيروس كورونا المستجد بين مواطنيها حيث تم تعليق العمل بنظام البصمة الإلكترونية فى حضور وانصراف العاملين بالأجهزة التنفيذية.