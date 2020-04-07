محافظ شمال سيناء يتفقد أعمال تطوير مدينة العريش

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان لها اليوم، تفقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ،يرافقه كل من العميد ماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة العريش، المهندس ناجي ابراهيم محمد، رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، أعمال تطوير مدينة العريش.

وأكد المحافظ ،أنه يجري حاليا رفع كفاءة وتطوير 5 ميادين رئيسية ،في مدينة العريش ضمن مشروع تنمية وتطوير مدينة العريش ، مشيراً الي أن المرحلة الأولي من المشروع تشمل تطوير ٥ ميادين ،وهي ميدان الساعة والقاهرة والسادات والنصر والميناء.

وأعلن المحافظ قرب الانتهاء من تطوير تلك الميادين ،ورصف الطرق المؤدية إليها.. حيث كان مقررا افتتاحها خلال العيد القومي للمحافظة في ٢٥ أبريل الجاري ، والذي جري تأجيله بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

أضاف المحافظ أن المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع تطوير مدينة العريش تشمل تطوير المدخل الغربي للمدينة وربطه بالطريق الدائري وشارع الفاتح وتطوير شارع الفاتح، واستكمال تطوير الكورنيش البحري من الحديقة الدولية وحتي منطقة أبو صقل.

أشار المحافظ الي اهتمام القيادة السياسية بتنمية وتعمير سيناء ،مؤكدًا علي أن الظروف التي تشهدها المحافظة لم توقف عمليات التنمية والتعمير الذي تقوم بها أجهزة الدولة.

كما تفقد الدكتور طارق شوكة مدير صحة شمال سيناء اليوم الاجراءات المتخذة بمنفذ العوجة البرى الحدودي ، ومتابعة أداء فريق العمل المكون من طاقم طبى مهامة مراجعة طبية لحالات العبور وتسجيل بيانات الدخول لمتابعتها .

وقال فتحى عثمان مسئول التثقيف والإعلام الصحى بمديرية صحة شمال سيناء فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن فرق المراقبين الصحيين تتواجد بكثافة لفحص كافة الحالات إلى جانب فرق الحجر الصحى والطب الوقائى.

واشار إلى أن العمل يتم بمنفذ العوجة البرى ومنفذ رفح البرى وميناء العريش البحرى لافتا إلى أنه عند بوابة دخول الصادر يتم الكشف علي الداخلين إلى المنفذ من سائقين وقوات حفظ السلام ، وجميع الهيئات بالمنافذ يتم يوميا الكشف عليها.

وتابع: عند رجوع السائقين أو قوات حفظ السلام وسائقى شاحنات الوارد من الجانب الٱخر يتم اولا قياس درجة الحرارة وإرسال كشوف بأسماء وعناوين وتليفونات وارقام رقم القومي إلى مديريات الصحة للمتابعة الصحية كل حسب محل إقامته.