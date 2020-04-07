اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 أبريل 2020 05:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ شمال سيناء يتفقد أعمال تطوير مدينة العريش

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 05:50 م
محافظ شمال سيناء يتفقد أعمال تطوير مدينة العريش جانب من الجولة
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان لها اليوم، تفقد  اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ،يرافقه كل من العميد ماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة العريش،  المهندس ناجي ابراهيم محمد، رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، أعمال تطوير مدينة العريش.

وأكد المحافظ ،أنه يجري حاليا رفع كفاءة وتطوير 5 ميادين رئيسية ،في مدينة العريش ضمن مشروع تنمية وتطوير مدينة العريش ، مشيراً الي أن المرحلة الأولي من المشروع  تشمل تطوير ٥ ميادين ،وهي ميدان الساعة والقاهرة والسادات والنصر والميناء.

وأعلن المحافظ قرب الانتهاء من تطوير تلك الميادين ،ورصف الطرق المؤدية إليها.. حيث كان مقررا افتتاحها خلال العيد القومي للمحافظة في ٢٥ أبريل الجاري ، والذي جري تأجيله بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

أضاف  المحافظ أن المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع تطوير  مدينة العريش تشمل تطوير المدخل الغربي للمدينة وربطه بالطريق الدائري وشارع الفاتح وتطوير شارع الفاتح، واستكمال تطوير الكورنيش البحري من الحديقة الدولية وحتي منطقة أبو صقل.

أشار المحافظ الي اهتمام القيادة السياسية بتنمية وتعمير سيناء ،مؤكدًا علي أن الظروف التي تشهدها المحافظة لم توقف عمليات التنمية والتعمير الذي تقوم بها أجهزة الدولة.

كما تفقد الدكتور طارق شوكة مدير صحة شمال سيناء اليوم الاجراءات المتخذة  بمنفذ العوجة البرى الحدودي  ، ومتابعة أداء فريق العمل المكون من طاقم طبى مهامة مراجعة طبية لحالات العبور وتسجيل بيانات الدخول لمتابعتها .

وقال فتحى عثمان مسئول التثقيف والإعلام الصحى بمديرية صحة شمال سيناء فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن فرق المراقبين الصحيين تتواجد بكثافة لفحص كافة الحالات إلى جانب فرق الحجر الصحى والطب الوقائى.

واشار إلى أن العمل يتم بمنفذ العوجة البرى ومنفذ رفح البرى وميناء العريش البحرى لافتا إلى أنه عند بوابة دخول الصادر يتم الكشف علي الداخلين إلى المنفذ من سائقين وقوات حفظ السلام ، وجميع الهيئات بالمنافذ يتم يوميا الكشف عليها.

وتابع: عند رجوع السائقين أو  قوات حفظ السلام وسائقى شاحنات الوارد من الجانب الٱخر يتم اولا قياس درجة الحرارة وإرسال كشوف بأسماء وعناوين وتليفونات وارقام رقم القومي إلى مديريات الصحة للمتابعة الصحية كل حسب محل إقامته.

 

 


شمال سيناء

العريش

سيناء

منفذ العوجه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
روسيا تطور لقاحا ضد كورونا أدرجته الصحة العالمية على قائمة اللقاحات الواعدة

روسيا تطور لقاحا ضد كورونا أدرجته الصحة العالمية على قائمة اللقاحات الواعدة

ارتفاع عدد الوفيات فى نيويورك بفيروس كورونا إلى 5489 حالة

ارتفاع عدد الوفيات فى نيويورك بفيروس كورونا إلى 5489 حالة

20 رسالة من الرئيس السيسى للمصريين لمواجهة كورونا وتبعاتها

20 رسالة من الرئيس السيسى للمصريين لمواجهة كورونا وتبعاتها

المسنون ينتصرون على كورونا.. قصص 8 معمرين تعافوا من الفيروس القاتل "فيديو"

المسنون ينتصرون على كورونا.. قصص 8 معمرين تعافوا من الفيروس القاتل "فيديو"

السيسي: لو تطلب الأمر سنوزع كمامات مجانا على المواطنين لمواجهة كورونا

السيسي: لو تطلب الأمر سنوزع كمامات مجانا على المواطنين لمواجهة كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 7-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 7-4-2020

وزير المالية: تكليفات الرئيس بمساندة القطاعات المتضررة من «كورونا» دخلت حيز التنفيذ

وزير المالية: تكليفات الرئيس بمساندة القطاعات المتضررة من «كورونا» دخلت حيز التنفيذ

الداخلية تتصدى لفيروس كورونا بكل حزم.. غلق 11 مركزا تعليميا.. وضبط 185 مطعما ومحلا مخالفا و132 قضية احتكار سلع غذائية.. الأطقم الطبية تطهر وتعقم السجون وأقسام الشرطة.. وتنفيذ قرار الحظر لليوم الـ14

الداخلية تتصدى لفيروس كورونا بكل حزم.. غلق 11 مركزا تعليميا.. وضبط 185 مطعما ومحلا مخالفا و132 قضية احتكار سلع غذائية.. الأطقم الطبية تطهر وتعقم السجون وأقسام الشرطة.. وتنفيذ قرار الحظر لليوم الـ14

مدير الصحة العالمية بشرق المتوسط عن كورونا: نواجه تحدى لامثيل له

مدير الصحة العالمية بشرق المتوسط عن كورونا: نواجه تحدى لامثيل له

منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا لاينتقل عن طريق الهواء

منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا لاينتقل عن طريق الهواء

الناجحون فى اختبار كورونا.. 3 دول استطاعت مواجهة الوباء "فيديو"

الناجحون فى اختبار كورونا.. 3 دول استطاعت مواجهة الوباء "فيديو"

" الصحة العالمية ": فيروس كورونا لا ينتقل من الأم للجنين

" الصحة العالمية ": فيروس كورونا لا ينتقل من الأم للجنين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة