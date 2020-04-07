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مجلس الوزراء السعودى يؤكد على ضرورة التزام المجتمع بالإجراءات الاحترازية

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 08:46 م
مجلس الوزراء السعودى يؤكد على ضرورة التزام المجتمع بالإجراءات الاحترازية مجلس الوزراء السعودى
كتب أحمد عرفة

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أكد مجلس الوزراء السعودي على ضرورة التزام المجتمع بالإجراءات الاحترازية، حسبما ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها.

 

وفى وقت سابق سلطت سكاى نيوز الضوء على تصريحات وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، حيث أعلنت وزارة الداخلية السعودية، حزمة من الإجراءات من بينها، تقديم ساعات منع التجول في بقية مناطق المملكة إلى الثالثة عصرا ابتداء من يوم الأربعاء.

 

وقال مصدر مسئول في الوزارة "إلحاقًا لما سبق إعلانه بشأن منع التجول على مدار 24 ساعة في عدد من المدن والمحافظات، وحرصاً على استدامة حصول المواطنين والمقيمين على احتياجاتهم ووصولهم للمتطلبات الخدمية، قررت الوزارة اتخاذ جملة من القرار من بينها تقديم ساعات منع التجول في بقية المناطق والمدن ليبدأ من الساعة الثالثة عصراً إلى السادسة صباحاً ابتداءً من يوم الأربعاء".

 

وتشمل القرارات "السماح بتقديم خدمات المطاعم (ماعدا المركبات المتنقلة ومطاعم الحفلات ومطابخ الولائم) للطلبات الخارجية عن طريق تطبيقات التوصيل أو أسطولها الخاص، مع الحرص على مراعاة الاشتراطات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة، حتى الساعة العاشرة مساء في جميع مناطق المملكة." وفق وكالة واس.

 

وأوضح المصدر أنه سيتم السماح بعمل محلات الغاز ومغاسل الملابس وأعمال الصيانة والتشغيل وفنيي السباكة والكهرباء والتكييف، وكذلك أعمال صهاريج الصرف الصحي ومراكز الصيانة السريعة الخاصة بالمركبات (داخل محطات الوقود).

 

وتم استثناء ملاك المزارع والنحالين وأصحاب المواشي ومشروعات الدواجن والأسماك من منع التنقل والسماح لهم بمتابعة أعمالهم، وذلك من خلال إصدار تصريح لمرة واحدة أسبوعياً عن طريق وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتنسيق مع اللجنة الأمنية في المنطقة (شرطة المنطقة).

 

 

 


السعوديه

كورونا

إجراءات احترازيه

مجلس الوزراء السعودى

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