اليوم السابع
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كيف بدت ملامح رئيس وزراء اليابان قبل وبعد إعلان حالة الطوارئ؟.. صور

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 01:12 م
كيف بدت ملامح رئيس وزراء اليابان قبل وبعد إعلان حالة الطوارئ؟.. صور رئيس وزراء اليابان فى لحظات إعلان حالة الطوارئ بطوكيو
كتب مايكل فارس

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رئيس وزراء اليابان

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي،  خلال اجتماع فرقة العمل الجديدة لمكافحة فيروسات التاجية في المقر الرسمي لرئيس الوزراء في طوكيو، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ في العاصمة طوكيو وست مقاطعات أخرى تضم حوالي 44 % من سكان اليابان لمدة شهر .

ورصدت عدسات الكاميرات، ملامح رئيس الوزراء الياباني خلال اجتماعه أمس واليوم، قبل وبعد إعلان حالة الطوارئ، والتي اكتست بالاستياء والحزن، ليبدو وجهه خريطة ترسم التحدي الكبير الذى تواجهه اليابان بسبب انتشار فيروس كورونا.

اليابان تفرض حالة الطوارئ (1)
رئيس وزراء اليابان
 
اليابان تفرض حالة الطوارئ (2)
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي

 

اليابان تفرض حالة الطوارئ (3)
الاستياء يسيطر على ملامح رئيس الوزراء اليابانى

 

اليابان تفرض حالة الطوارئ (4)
الحزن  سيد الموقف قبيل إعلان حالة الطوارئ

 

اليابان تفرض حالة الطوارئ (20)
رئيس وزراء اليابان خلال اجتماع إعلان حالة الطوارئ

 

اليابان تفرض حالة الطوارئ (21)
رئيس وزراء اليابان يعلن حالة الطوارئ 

 

اليابان تفرض حالة الطوارئ (22)
رئيس وزراء اليابان يلقى قرار إعلان حالة الطوارئ 

وقد أكدر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أن حالة الطوارئ، محاولة لاحتواء الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في المراكز السكانية الرئيسية، وكشف النقاب عن حزمة تحفيز وصفها بأنها من بين الأكبر في العالم لتخفيف حدة التداعيات الاقتصادية.

وفى وقت سابق قال أمام البرلمان في وقت سابق "لقد قررنا إعلان حالة الطوارئ لأننا رأينا أن الانتشار السريع لفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد سيكون له تأثير هائل على الأرواح والاقتصاد"، كما ستنهي حكومته اللمسات الأخيرة على حزمة التحفيز التي تبلغ قيمتها 108 تريليونات ين (990 مليار دولار)، أي ما يعادل 20 %من الناتج الاقتصادي الياباني، لتخفيف أثر الوباء على ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

 


طوكيو

اليابان

طوارئ

كورونا

فيروس كورونا

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