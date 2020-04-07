غرامة فورية ألف جنيه لـ"نباشين القمامة " بالغربية لمنع تفشى فيروس كورونا

الغربية - مصطفى عادل

أصدر الدكتور طارق رحمي ، محافظ الغربية، قرارا بفرض غرامة فورية ألف جنيه على كل من يقوم بالنبش فى مخلفات القمامة ومصادرة الأدوات والسيارات والتروسيكلات والعربات.

وجاء فى القرار 445بتاريخ 6 /4/ 2020 بعد الإطلاع على القانون رقم 42لسنة 1979بشأن نظام الإدارة المحلية، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى الكتاب الدوري رقم 95لسنة 2020الوارد من السيد وزير التنمية المحلية ، بشأن الإجراءات المطلوبة للحماية من فيروس كورونا، خاصة بين المتعاملين بمنظومة المخلفات، وعلى ما تقوم به المحافظة من إجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا بين المتعاملين فى منظومة المخلفات بكامل أنواعها.

وبناء عليه قررمحافظ الغربية يتم فرض غرامة فورية بمبلغ ألف جنيه، على كل من يقوم بالنبش فى مخلفات القمامة ومصادرة ( الأدوات – السيارات – تروسيكلات – عربات كارو) المستخدمة فى هذا الشأن، وشدد المحافظ على رؤساء المدن والأحياء بتنفيذ القرار كل فى نطاقه.

وكان الدكتور أحمد عطا ،نائب محافظ الغربية، قد زار مصنع تدوير القمامة بمدينة المحلة الكبرى، بهدف بحث المشاكل الهندسية للمصنع وذلك لرفع الكفاءة وعمل خطط للصيانة، بالتعاون مع أحد أساتذة كلية الهندسة المتخصصين في الأعمال الميكانيكية، وتوفير قطع الغيار اللازمة وذلك بعد زيادة حجم المخلفات الصلبة إلى 800 طن يومى.

كما قام نائب محافظ الغربية خلال الزيارة بمعاينة خط الفصل للمخلفات (سير التغذية وسير الفصل) ومراجعة المواصفات الفنية للاجزاء الميكانيكية والكهربائية وعمل قائمة بقطع الغيار المطلوبة لرفع كفاءة المصنع، حيث تفقد مخازن المصنع ومراجعة قطع الغيار الموجودة ومدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة، وقام بمخاطبة شركات متخصصة في السيور وقطع الغيار الميكانيكية للمعاينة وتقديم عروض أسعار لقطع الغيار المطلوبة طبقا للمواصفات الفنية.

وكان أعلن طارق رحمى محافظ الغربية، رفع 31 ألف طن من المخلفات المتراكمة بمصنع تدوير القمامة بالمحلة الكبرى خلال الشهر الجارى ونقلها إلى المدفن الصحى بمدينة السادات، حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة التى قام بها محافظ الغربية ونائبه الدكتور أحمد عطا ،لمركز ومدينة المحلة الكبرى، مؤكداً على ضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية لماكينات المصنع وخطوط التشغيل المستخدمة فى تدوير المخلفات.

كما أصدر محافظ الغربية توجيهاته المشددة لرئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمتابعة رفع التراكمات بالتوازى مع سير العمل بالمصنع بكامل طاقته، مشيرا إلى أنه لن يسمح بوجود أى تقصير فى الأداء.