صور .. فض سوق الثلاثاء وخمس أسواق أخرى بالزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

فضت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية ، 6 أسواق ، وبينهم سوق الثلاثاء بكفر الزقازيق وأخرين بالقرى حول المدنية، حيث ترأست ثناء فوزى رئيس حى ثانى ، حملة مكبرة لفض سوق الثلاثاء بنطاق كفر الزقازيق، وكما واصلت إدارة تحسين البيئة عملها فى رفع القمامه من جميع الشوارع بنطاق الحى .

كما فض المحاسب نبيل فاروق رئيس المدينة ، عدد 5 أسواق بنطاق وحدات مختلفة ومتابعة أعمال النظافة والتجميل باسفل كوبرى شرويدة .

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

تواصل الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الأمن بتنفيذ حملات مكبرة على المقاهى والكافتريات وسناتر الدروس والحضانات والصالات الرياضيه ومراكز وأندية الشباب وقاعات الأفراح والسويقات العشوائية للحد من التجمعات بأعداد كبيرة فضلا عن تعقيم وتطهير المنشآت الخدمية والحكومية والشوارع لمنع انتشار فيروس كورونا.

نفذ رؤساء المدن و المراكز بالشرقية ، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز و قوات الشرطة بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية والحضانات بجميع انحاء المحافظة ، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها، .



فض الاسواق بالشرقية



فض الاسواق بالشرقية



فض الاسواق بالشرقية