صور.. إزالة 39 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى أسيوط

أسيوط - ضحا صالح

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار حملات إزالة التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بنجوع وقرى ومراكز المحافظة وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين الذين يحاولون تحقيق مكاسب مادية وتربح استغلالا للظروف الحالية التى تمر بها البلاد بسبب تداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" والتصدى بكل حسم للمخالفين خاصة فى ظل قانون الطوارئ، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير محاضر جنح طوارئ لهم وإحالتها للنيابة العسكرية بناء على تعليمات رئاسة مجلس الوزراء والعمل على الحفاظ على حقوق الدولة وحماية الأملاك العامة والأراضى الزراعية.

وترأس المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة حملة مكبرة لإزالة بعض مخالفات البناء بمركزى الغنايم وساحل سليم بمشاركة جاد الله مشرف رئيس مركز الغنايم وأسامة سحيم رئيس مركز ساحل سليم ومسئولى أملاك الدولة والحملة الميكانيكية والإشغالات والجمعية الزراعية ومسئولى حماية النيل والرى بالمركزين.

وقال السكرتير العام إنه تم تنفيذ 18 قرار إزالة لمخالفات بناء على الأراضى الزراعية بقرى الغنايم وساحل سليم، لافتاً إلى اهتمام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بهذا الشأن وتشديده المستمر على تنفيذ الإزالات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مؤكداً استمرار حملة الإزالة بصفة يومية لإزالة كافة التعديات ومخالفات البناء خاصة المبنية على الأراضى الزراعية أو أراضى أملاك الدولة وتنفيذ قرارات الازالة أولًا بأول دون تقاعس أو تهاون.

وفى سياق آخر قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وإزالة مخالفات البناء تمكنت من تنفيذ 21 قرار إزالة لمخالفات متنوعة بمركزى ديروط والقوصية وذلك ضمن الحملات المكثفة التى تشنها المحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة لمخالفات البناء وجميع التعديات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وخاصة فى ظل قانون الطوارئ وعدم السماح للمخالفين باستغلال الظروف لتحقيق مكاسب مادية وتربح من استغلال أزمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19 " تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائى والمخالف خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد وإحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية.

ووجه محافظ أسيوط قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات تنفيذ قرارات الإزالة لكافة التعديات ومخالفات البناء وإزالتها فى مهدها واسترداد "حق الشعب" وعدم التهاون فى تنفيذ القانون.

وترأس المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد للمحافظة حملة مكبرة لإزالة التعديات وبعض مخالفات البناء بقرى مركزى ديروط والقوصية بمشاركة حسام محمدين رئيس مركز ومدينة ديروط وهويدا شافعى رئيس مركز ومدينة القوصية ونوابهم ومسئولى الحملة الميكانيكية والإشغالات حيث تم تنفيذ 7 قرارات إزالة لتعديات على أراضى زراعية وتنفيذ 5 قرارات إزالة لمخالفات مبانى بمركز ديروط كما تم 9 قرارات إزالة لمبانى مخالفة تم بنائها على أرض زراعية بمركز القوصية لافتًا إلى استمرار الحملة بصفة يومية بجميع قرى المراكز وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية القروية.



تنفيذ 18 قرار إزالة خلال حملة برئاسة السكرتير العام بمركزي الغنايم وساحل سليم



تنفيذ 18 قرار إزالة خلال حملة برئاسة السكرتير العام بمركزي الغنايم وساحل سليم



تنفيذ 18 قرار إزالة خلال حملة برئاسة السكرتير العام بمركزي الغنايم وساحل سليم



تنفيذ 18 قرار إزالة خلال حملة برئاسة السكرتير العام بمركزي الغنايم وساحل سليم



حملة برئاسة السكرتير المساعد بمركزي القوصية وديروط



حملة برئاسة السكرتير المساعد بمركزي القوصية وديروط



حملة برئاسة السكرتير المساعد بمركزي القوصية وديروط