اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 أبريل 2020 08:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تموين سوهاج: تحرير 230 محضر ضد أصحاب المخابز وتغريمهم 190شخصا 30 ألف جنيه

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 08:00 ص
تموين سوهاج: تحرير 230 محضر ضد أصحاب المخابز وتغريمهم 190شخصا 30 ألف جنيه محمد حسين دياب، وكيل مديرية التموين لشئون الرقابة والتجارة الداخلية بسوهاج،
سوهاج – عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال محمد حسين دياب، وكيل مديرية التموين لشئون الرقابة والتجارة الداخلية بسوهاج، إنه تم تحرير 230 محضر ضد أصحاب المخابز وعدم الإعلان عن الأسعار خلال 5 أيام  على مستوى مراكز المحافظة، بالإضافة إلى تغريم  190 شخصا من أصحاب المخابز مبلغ 30 ألف جنيه بسبب المخالفات.

وأضاف وكيل مديرية التموين فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المحاضر عبارة عن نقص وزن وتوقف وعدم حمل شهادة صحية وتصرف وغلق وعدم انتظام سجلات، وذلك تحت إشراف محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين.

وفى وقت سابق وجهت الأجهزة الأمنية بسوهاج، بإشراف اللواء حسن محمود مدير الأمن، حملة تموينية مكبرة، ترأسها العميد محمد نصحى مدير إدارة مباحث التموين ، والمقدم محمد اللبيشى وكيل مباحث التموين،وذلك لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل .

وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط 41 قضية تموينية من بينها ضبط ،مصطفى ا م م " 34 سنة صاحب محل مستلزمات طبية ، ويقيم دائرة مركز أخميم ، لحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر بدون فواتير، ومزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص ، وتم ضبط" 67 " علبة ألبان أطفال ، و" 104 " عبوة مرهم وكريم وجل وكولونيا.

كما تم ضبط " ناجى ل ا ع  "41 سنة صاحب محل بقالة – ويقيم دائرة قسم أول سوهاج ، لحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر بدون فواتير ، وإدارة منشأة بدون ترخيص ، وتم ضبط " 24 " زجاجة عصير.


سوهاج

التموين

المخابز

اعلان عن اسعار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
10 قواعد تحكم السلوك الوظيفى والتأديب للعاملين بالدولة

10 قواعد تحكم السلوك الوظيفى والتأديب للعاملين بالدولة

المرور تحدد عدة خطوات لتفادى مخاطر الشبورة المائية على الطرق

المرور تحدد عدة خطوات لتفادى مخاطر الشبورة المائية على الطرق

أكبر بدر عملاق فى 2020 يزين سماء مصر اليوم

أكبر بدر عملاق فى 2020 يزين سماء مصر اليوم

انتهاء اليوم الثالث عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

انتهاء اليوم الثالث عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

موعد صرف المرتب وإزاى تصرفه صح فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

موعد صرف المرتب وإزاى تصرفه صح فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

تعرف على الدور القانونى لـ"دائرة توحيد المبادئ" بمجلس الدولة

تعرف على الدور القانونى لـ"دائرة توحيد المبادئ" بمجلس الدولة

احترس.. 10 حالات تفقدك الجنسية المصرية

احترس.. 10 حالات تفقدك الجنسية المصرية

طلاب أولى ثانوى يؤدون "اليوم" امتحان الأحياء ضمن الاختبارات التجريبية

طلاب أولى ثانوى يؤدون "اليوم" امتحان الأحياء ضمن الاختبارات التجريبية

الغلق والحبس والغرامة عقوبة تأسيس شركات تشغيل العمالة بدون ترخيص

الغلق والحبس والغرامة عقوبة تأسيس شركات تشغيل العمالة بدون ترخيص

توصية برلمانية بفحص الديون المُستحقة للحكومة بعد بلوغها 385.7 مليار جنيه

توصية برلمانية بفحص الديون المُستحقة للحكومة بعد بلوغها 385.7 مليار جنيه

"غرفة بكل محافظة للتكفين".. مطالب برلمانية بتنفيذ إجراءات دفن وفيات كورونا

"غرفة بكل محافظة للتكفين".. مطالب برلمانية بتنفيذ إجراءات دفن وفيات كورونا

وزير الكهرباء: تطبيق برنامج "القراءة الموحد" للقضاء على مشاكل الفواتير

وزير الكهرباء: تطبيق برنامج "القراءة الموحد" للقضاء على مشاكل الفواتير

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة