تموين سوهاج: تحرير 230 محضر ضد أصحاب المخابز وتغريمهم 190شخصا 30 ألف جنيه

سوهاج – عمرو خلف

قال محمد حسين دياب، وكيل مديرية التموين لشئون الرقابة والتجارة الداخلية بسوهاج، إنه تم تحرير 230 محضر ضد أصحاب المخابز وعدم الإعلان عن الأسعار خلال 5 أيام على مستوى مراكز المحافظة، بالإضافة إلى تغريم 190 شخصا من أصحاب المخابز مبلغ 30 ألف جنيه بسبب المخالفات.

وأضاف وكيل مديرية التموين فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المحاضر عبارة عن نقص وزن وتوقف وعدم حمل شهادة صحية وتصرف وغلق وعدم انتظام سجلات، وذلك تحت إشراف محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين.

وفى وقت سابق وجهت الأجهزة الأمنية بسوهاج، بإشراف اللواء حسن محمود مدير الأمن، حملة تموينية مكبرة، ترأسها العميد محمد نصحى مدير إدارة مباحث التموين ، والمقدم محمد اللبيشى وكيل مباحث التموين،وذلك لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل .

وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط 41 قضية تموينية من بينها ضبط ،مصطفى ا م م " 34 سنة صاحب محل مستلزمات طبية ، ويقيم دائرة مركز أخميم ، لحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر بدون فواتير، ومزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص ، وتم ضبط" 67 " علبة ألبان أطفال ، و" 104 " عبوة مرهم وكريم وجل وكولونيا.

كما تم ضبط " ناجى ل ا ع "41 سنة صاحب محل بقالة – ويقيم دائرة قسم أول سوهاج ، لحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر بدون فواتير ، وإدارة منشأة بدون ترخيص ، وتم ضبط " 24 " زجاجة عصير.