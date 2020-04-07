وأفادت بأنه تم تسجيل 83 حالة إصابة في العاصمة إسلام آباد وفي أقاليم البلاد تم تسجيل 986 حالة في إقليم السند، و1918 حالة في إقليم البنجاب، و202 حالة في إقليم بلوشستان.

وكان المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الصحة ظفر مرزا قد أعلن أمس أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في باكستان ارتفع إلى 3278 حالة.

وكانت شرطة مكافحة الشغب المدججة بالهراوات فى باكستان، استخدمت القوة لتفريق احتجاج الأطباء والأطقم الطبية على نقص معدات الحماية من فيروس كورونا، واعتقلت العشرات ممن قالوا إن الحكومة لم تسلمهم الإمدادات الموعودة.