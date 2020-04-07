أعلنت باكستان، اليوم الثلاثاء، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، ارتفع إلى 3918 حالة بعد تسجيل 640 حالة جديدة بينما بلغ عدد الوفيات 55 حالة بعد تسجيل 7 حالات جديدة، وذكرت صحيفة "دون" الباكستانية على موقعها الإلكتروني أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 429 حالة.
وأفادت بأنه تم تسجيل 83 حالة إصابة في العاصمة إسلام آباد وفي أقاليم البلاد تم تسجيل 986 حالة في إقليم السند، و1918 حالة في إقليم البنجاب، و202 حالة في إقليم بلوشستان.
وكان المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الصحة ظفر مرزا قد أعلن أمس أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في باكستان ارتفع إلى 3278 حالة.
وكانت شرطة مكافحة الشغب المدججة بالهراوات فى باكستان، استخدمت القوة لتفريق احتجاج الأطباء والأطقم الطبية على نقص معدات الحماية من فيروس كورونا، واعتقلت العشرات ممن قالوا إن الحكومة لم تسلمهم الإمدادات الموعودة.
ورأى صحفيو رويترز في مكان الواقعة بمدينة كويتا في جنوب غرب البلاد مئات الأطباء والمسعفين، بعضهم يرتدي الكمامات والملابس المخصصة لعملهم، وهم يرددون مطالبهم. واعتقلت الشرطة المسلحة بالبنادق والهراوات والمحصنة بالخوذ بعضا منهم.
وبلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في باكستان 3277 حالة، توفى منها 50. ويوجد 191 على الأقل من هذه الحالات في إقليم بلوخستان، الذي يعاني من إهمال شديد فيما يتعلق بجهود التنمية، وعاصمته كويتا.
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