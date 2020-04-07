الكنيسة الكاثوليكية تقدم دعما ماليا لصحة البحر الأحمر للمساعدة فى مواجهة كورونا

البحر الأحمر - عماد عرفة

قدم وفد من الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر، على رأسهم القمص يؤانس أديب، وكيل مطرانية طيبة البحر الأحمر، دعمًا ماليًا لمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، للمساعدة في الإجراءات للوقاية من فيروس كورونا في البحر الأحمر .

وكان في استقبال وفد الكنيسة الكاثوليكية بمديرية الصحة الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، حيث تقدم وفد الكنيسة بالشكر للأطباء والذي ذكرهم بأنهم جيش البالطو الأبيض، وكذلك قدم الشكر لجميع العاملين بالقطاع الصحي على مجهوداتهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد القمص يؤانس أديب، وكيل مطرانية طيبة البحر الأحمر، أن الكنيسة تقدر كل مجهودات القطاع الصحي، وتضحياته القطاع الصحي من أطباء وممرضين ومسعفين ومشرفين وإداريين، وجميع العاملين بالجيش الأبيض كما يطلق عليهم، في مواجهة الأزمة التي تمر بها البلاد والعالم أجمع.

وأضاف وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر أن الكنيسة الكاثوليكية تقدمت بمبلغ مالي لصندوق تحيا مصر، وذلك للمساهمة في مواجهة فيروس كورونا المستجدة .

ومن جانبه تقدم الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بالشكر والتقدير والعرفان لنيافة القمص يؤانس اديب وكيل مطرانية طيبة البحر الأحمر ، على دعمه الكامل لقطاع الصحة فى مواجهة فيروس كورونا المستجدة .

وكان الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة البحر الأحمر، فال إن فرق التعقيم والمكافحة قامت بتعقيم وتطهير 221 منشاة سياحية وفندقية، ضمن الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر في تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أن فرق التطهير عقمت أكثر من 140 منشأة حكومية، فضلا عدد كبير من المنشأت العامة، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وكان الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، قد أكد أنه حرصاً على الصحة العامة، والتأكد من توافر كافة الأدوات والمستلزمات اللازمة لعمليات التطهير والتعقيم، تم توجيه فرق مكافحة الأمراض المتوطنة برئاسة الدكتورة نصره سعد، وفرق المتوطنة بالإدارات الصحية بمدن المحافظة المختلفة وبمشاركة الوحدات المحلية للقيام بأعمال الرش والتعقيم والتطهير.

وأكد أن الفرق قامت برش اعداد كبيرة من المباني حكومية منها مبنى حى جنوب الغردقة، والوحده الشاملة لرعاية الأحداث، والإدارة العامة للمياه الجوفية، وقسم شرطة الكهرباء، ومبنى الادارة الصحية والسكن الإدارى والمبنى الإدارى شرطة النجدة.