الكرملين: بوتين يخضع لفحص كورونا كلما كان ذلك ضروريا

كتبت ريم عبد الحميد

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمترى بيسكوف اليوم، الثلاثاء، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يخضع لاختبار فيروس كورونا المستجد كلما كان ذلك ضروريا.

وبحسب ما ذكرت وكالة "تاس" الروسية، أجاب بيسكوف عن سؤال أحد الصحفيين، قائلا إن بوتين يخضع للاختبار بقدر ما يراه طبيبه مناسبا، وأشار بيسكوف إلى أنه لا يعرف شيئا عن إجراء بوتين الاختبار، مضيفا أنه لا يتعامل مع أمور الرعاية الطبية الخاصة بالرئيس.

وأشار بيسكوف إلى أن قرار بوتين عقد اجتماع مع المبعوث الرئاسى لمنطقة الشرق الأقصى الفيدرالية يورى ترونتيف ووزير تنمية الشرق الأقصى والقطب الشمالى ألكسند كوزلوف فى الكرملين ليس انتهاكا لنظام العزل الذاتى.

وأضاف أن بوتين ذهب إلى الكرملين أمس الاثنين، مشيرا إلى أن الرئيس لا يزور الأماكن العامة ولا يلتقى بعدد كبير من الأشخاص، موضحا أن كافة الإجراءات الاحترازية يتم اتخاذها وأنه لو تقابل بوتين مع أشخاص وجها لوجه، فإن أى مشارك فى الاجتماع يخض لاختبار كورونا قبلها.

وأشار الصحفيون، إلى أن بوتين لا يزال يختار مصافحة بالأيدى مع المسئولين الذين يقابلهم. وأوضح المتحدث باسم الكرملين إن الرئيس يصافح الناس الذين تم فحصهم بحذر. لذلك فإنه فى هذه الحالة، يحق للرئيس اختيار طريقة التحية التى يستخدمها ويجدها مناسبة.

وكان بيسكوف قد أكد فى وقت سابق هذا الأسبوع أن أن عمل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن بعد سيستمر لمدى أسبوع على الأقل، "لقد مر أسبوع واحد، وأعتقد أن الرئيس بوتين سيستمر بالعمل عن بعد لمدة أسبوع آخر على الأقل".

وتابع بيسكوف "أعتقد أن حادث إصابة كبير الأطباء فى مستشفى "كوموناركا" بفيروس كورونا أكد أنه بغض النظر عن كافة تدابير السلامة المتخذة من الأفضل تقليل التواصل الحى، وهو ما قام به الرئيس بوتين".