اليوم السابع
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القوى العاملة تتابع مستحقات مصرى توفى فى السعودية

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 02:02 م
القوى العاملة تتابع مستحقات مصرى توفى فى السعودية محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، يتابع مستحقات المواطن المصرى المتوفى طبيعيا، السيد على عبد الحميد عبد الباقى، فضلا عن إجراءات الدفن، وتقديم التعازي باسمه لأسرة المتوفى.

وقال  هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة: إن الوزير بمجرد علمه بوفاة المواطن المصرى السيد على عبد الحميد عبد الباقى بالمدينة المنورة، وفاة طبيعية، كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مستحقاته.

وأشار المستشار العمالى وليد عبد الرازق أحمد، إلى أنه نظرا للظروف الاستثنائية وظهور وباء "كورونا" المستجد، فقد قام المكتب بالتنسيق مع رئيس الجالية للوقوف على دفن الجثمان، وتم إرسال تفويض من شقيق المرحوم لدفنه فى المدينة المنورة، وسوف يتم متابعه مستحقاته أولا بأول مع أسرة المتوفى بعد إرسال إعلام الوراثة فور انتهاء فترة الحظر وعودة الدوائر والمؤسسات الحكومية بالمملكة.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد تلقى مؤخرا عددا من التقارير المهمة والعاجلة من مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا معهم أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد تداعيات فيروس "كورونا"،(كوفيد19) لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وأوضح، هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أنه فى إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج، تلقى الوزير عدة تقارير، حيث أشارت حنان شاهين الملحق العمالى بأبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى أن الحكومة الإماراتية وجهت بإعفاء أصحاب الإقامات من الغرامات حتى نهاية 2020.


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محمد سعفان

السعوديه

اخبار مصرية

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