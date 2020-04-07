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السبب كورونا.. طائرة "درون" تصور باريس خالية من المارة

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 05:47 م
السبب كورونا.. طائرة "درون" تصور باريس خالية من المارة باريس
كتب هيثم سلامة

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تحاول العديد من الدول اتخاذ إجراءات احترازية من ضمنها العزل المنزلى للوقاية من فيروس كورونا، ما أدى إلى خلو شوارع العاصمة الفرنسية باريس من المارة والسائحين، في مشهد لم نره من قبل، والتي كانت تمتلئ بالناس حيث إنها من المدن التي لا تعرف النوم.  

ونشر موقع روسيا اليوم، "فيديو" وصورا من خلال طائرة دون طيار "درون" ، حيث أصبحت المعالم السياحية في العاصمة الفرنسية مهجورة، حيث خلت الشوارع من المارة تنفيذًا للإجراءات الاحترازية، حيث أصيب آلاف المواطنين بكورونا، بينما تحاول البلاد وقف انتشار ذلك الفيروس اللعين .

باريس مهجورة فى زمن كورونا (4)
 

من جانب آخر، قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران اليوم الثلاثاء، إن فرنسا لم تصل بعد الى ذروة وباء كوفيد 19، وذلك في تصريحات لقناة بي.إف.إم التلفزيونية: "ما زلنا في مرحلة تفاقم الوباء" وأضاف أن إغلاق البلاد سيستمر ما دام ذلك ضروريا.

باريس مهجورة فى زمن كورونا (1)

وأظهرت بيانات فيروس كورونا أمس الإثنين أن معدل الزيادة في الوفيات التي بلغت حوالي تسعة آلاف تسارع مرة أخرى بعد عدة أيام من التباطؤ.

باريس مهجورة فى زمن كورونا (2)
 
باريس مهجورة فى زمن كورونا (3)

وكان قال وزير مالية فرنسا، إن البلاد ستشهد على الأرجح أسوأ تراجع اقتصادى لها منذ الحرب العالمية الثانية، وبما يفوق بكثير الانكماش بنسبة 2.2% الذى شهدته في 2009 بعد الأزمة المالية العالمية.

وقال الوزير برونو لومير لمجلس الشيوخ خلال جلسة عن بعد "لعلنا تجاوزنا معدل -2.2 بالمئة المسجل في 2009. يوضح ذلك حجم الصدمة الاقتصادية التي نواجهها."

 


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