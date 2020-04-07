اليوم السابع
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وزير الصحة الفرنسى: بلادنا لم تبلغ ذروة وباء كوفيد-19 بعد

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 09:03 ص
وزير الصحة الفرنسى: بلادنا لم تبلغ ذروة وباء كوفيد-19 بعد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
رويترز

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قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران اليوم الثلاثاء، إن فرنسا لم تصل بعد الى ذروة وباء كوفيد 19. وقال فيران لقناة بي.إف.إم التلفزيونية "ما زلنا في مرحلة تفاقم الوباء". وأضاف أن إغلاق البلاد سيستمر ما دام ذلك ضروريا.

وأظهرت بيانات فيروس كورونا أمس الاثنين أن معدل الزيادة في الوفيات التي بلغت حوالي تسعة آلاف تسارع مرة أخرى بعد عدة أيام من التباطؤ.

وكان قد قال وزير مالية فرنسا، إن البلاد ستشهد على الأرجح أسوأ تراجع اقتصادى لها منذ الحرب العالمية الثانية، وبما يفوق بكثير الانكماش بنسبة 2.2% الذى شهدته في 2009 بعد الأزمة المالية العالمية.

وقال الوزير برونو لومير لمجلس الشيوخ خلال جلسة عن بعد "لعلنا تجاوزنا معدل -2.2 بالمئة المسجل في 2009. يوضح ذلك حجم الصدمة الاقتصادية التي نواجهها."

 


فرنسا

كورونا

وزير الصحة الفرنسى

فيروس كورونا

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