الرئاسة الكورية الجنوبية: ما زالنا نسعى لإتمام زيارة الرئيس الصينى للبلاد

غير أن صحيفة "جوسون إلبو" اليومية - ومقرها سلكورية ول - قد ذكرت أن "شي" سيؤجل الزيارة إلى النصف الأخير من عام 2020 أو بعد ذلك، بسبب الانتشار المستمر لوباء كوفيد-19.

وذكرت الصحيفة أيضا أن الحكومة الكورية قررت عدم التسرع في ترتيب الزيارة. ونقلت الصحيفة انتقادات بعض المحافظين في البلاد بأن إدارة "مون" تخلت عن فرض قيود السفر ضد الصين - حيث نشأ الفيروس المستجد - على أمل تحقيق زيارة "شي".

من جانبه، قال المكتب الرئاسي - بحسب وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - إن الصحيفة "حرفت الحقائق"، وأعرب عن أسفه، وصرح مسؤول رئاسي للصحفيين قائلا: "لا يوجد تغيير في خطتنا للدفع من أجل زيارة الرئيس الصيني المبكرة خلال هذا العام، مع مراقبة وضع كوفيد-19"، مؤكدا أن الجانبين يجريان مشاورات حول ذلك.

لكن المسؤول لم يؤكد ما إذا كان "شى" سيزور كوريا الجنوبية قبل نهاية يونيو، وهو الأمر الذي يعتبر صعبا من الناحية الواقعية.