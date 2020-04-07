اليوم السابع
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خالد صلاح
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الرئاسة الكورية الجنوبية: ما زالنا نسعى لإتمام زيارة الرئيس الصينى للبلاد

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 09:25 ص
الرئاسة الكورية الجنوبية: ما زالنا نسعى لإتمام زيارة الرئيس الصينى للبلاد الرئيس الصينى شى جين بينج
سول (أ ش أ)

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قالت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، إنها تواصل المشاورات مع الصين حول "الزيارة المبكرة" للرئيس الصينى "شى جين بينج" إلى كوريا الجنوبية، رافضة تقرير صحفى يفيد بأن الجانبين تراجعا عن اتفاق ذى صلة، وسط استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وكان شى قد وافق على زيارة كوريا الجنوبية في النصف الأول من هذا العام، لإجراء محادثات مع الرئيس "مون جيه-إن"، ولم يتم الإعلان عن الجدول الدقيق للزيارة حتى الآن.

غير أن صحيفة "جوسون إلبو" اليومية - ومقرها سلكورية ول - قد ذكرت أن "شي" سيؤجل الزيارة إلى النصف الأخير من عام 2020 أو بعد ذلك، بسبب الانتشار المستمر لوباء كوفيد-19.

وذكرت الصحيفة أيضا أن الحكومة الكورية قررت عدم التسرع في ترتيب الزيارة. ونقلت الصحيفة انتقادات بعض المحافظين في البلاد بأن إدارة "مون" تخلت عن فرض قيود السفر ضد الصين - حيث نشأ الفيروس المستجد - على أمل تحقيق زيارة "شي".

من جانبه، قال المكتب الرئاسي - بحسب وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - إن الصحيفة "حرفت الحقائق"، وأعرب عن أسفه، وصرح مسؤول رئاسي للصحفيين قائلا: "لا يوجد تغيير في خطتنا للدفع من أجل زيارة الرئيس الصيني المبكرة خلال هذا العام، مع مراقبة وضع كوفيد-19"، مؤكدا أن الجانبين يجريان مشاورات حول ذلك.

لكن المسؤول لم يؤكد ما إذا كان "شى" سيزور كوريا الجنوبية قبل نهاية يونيو، وهو الأمر الذي يعتبر صعبا من الناحية الواقعية.

وذكرت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن عدد حالات العزل الذاتى فى البلاد بلغ 46 ألفا و566 شخصا اعتبارا من الساعة من بينهم 36 ألفا و424 حالة قادمة من الخارج، وذكرت السلطات أن هناك 75 شخصا يخضعون الآن للإجراءات القانونية بسبب خرق قواعد العزل الذاتي، وأحالت الشرطة 6 أشخاص منهم إلى النيابة العامة، وفقا لوكالة الانباء الكورية الجنوبية /يونهاب/.

وأفادت السلطات بأنه من المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الخاضعين للعزل الذاتي إلى ما بين 80 و 90 ألف شخص نتيجة فرض العزل الذاتي الإلزامي على جميع القادمين من الخارج ابتداء من مطلع الشهر الجارى.

 


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الصين

الرئيس الصينى

كورونا

فيروس كورونا

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