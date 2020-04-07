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الأعلى للآثار: لا خسائر فى حريق محدود بجوار معبد التحنيط بآثار ميت رهينة

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 08:57 م
الأعلى للآثار: لا خسائر فى حريق محدود بجوار معبد التحنيط بآثار ميت رهينة حريق
كتبت آمال رسلان 

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أعلن الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عن السيطرة على حريق محدود، مساء اليوم الثلاثاء، شب بالهيش الموجودة بجوار معبد التحنيط بمنطقة آثار ميت رهينة دون وقوع أي خسائر في الآثار أو إصابات في الأرواح.

وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، تفقد واللواء محمد أمين مساعد رئيس الجمهورية للشئون المالية، متحف العاصمة الإدارية لمتابعة آخر مستجدات الأعمال به، وشملت الجولة تفقد القاعة الكبرى للمتحف والقاعات الملحقة بها، ومقبرة توتو. رافقهم خلال الجولة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور  محمود مبروك مستشار الوزير للعرض المتحفي، ومؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالوزارة، ونيڤين نزار معاون الوزير لشئون العرض المتحفي، وغريب سنبل رئيس الإدارة المركزية للترميم بالوزارة.

وأوضح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالوزارة أنه تم نقل حتى الآن 550 قطعة أثرية من القطع التي سيتم عرضها بالمتحف، ومن المقرر أن يتم نقل الآثار الثقيلة وفتارين العرض خلال الثلاثة أسابيع المقبلة، وجار استكمال أعمال الحماية المدنية ونظام التأمين وكاميرات المراقبة.

وخلال الجولة وجه الدكتور العناني بالإسراع في تنفيذ الأعمال المتبقية للانتهاء من التجهيزات اللازمة لاستقبال الفتارين، مؤكدًا توالي الزيارات التفقدية بصفة دورية لمتابعة مستجدات الأعمال.

وأشارت الدكتورة  نيفين نزار معاون الوزير لشئون العرض المتحفي إلى أنه قد تم الانتهاء من معظم التشطيبات المعمارية الخاصة بمبنى المتحف، كما تم البدء في تجهيزات الإضاءة الداخلية وأعمال قواعد التماثيل وغيرها من أعمال ال Fabrication، وجار حاليًا العمل على وضع التقسيمات التفصيلية لمجموعات القطع الأثرية من قبل اللجنة العليا لسيناريوهات المتاحف، وتحديد أماكن عرض التماثيل والمعروضات وتوزيعها على موضوعات العرض المتحفي.

وأوضح الدكتور محمود مبروك مستشار وزير السياحة والآثار لسيناريو العرض المتحفي، أن العرض المتحفي للمتحف يروى تاريخ العواصم المصرية، حيث يتكون المتحف من قاعة رئيسية يُعرض فيها آثار لعدد من عواصم مصر القديمة والحديثة يبلغ عددها 9عواصم وهم كالتالي: أولا من على يمين الزائر عدد 4عواصم وهم منف، طيبة، تل العمارنة، الإسكندرية، ثانيا من على يسار الزائر عدد 4 عواصم وهم الفسطاط، القاهرة الفاطمية، مصر الحديثة، القاهرة الخديوية، ثالثاً المستوى الثاني وهو خلف تمثال الملك رمسيس الثانى ويخص العاصمة الإدارية ويُعرض فى هذه القاعة مجموعة من المقتنيات المختلفة التى تمثل أنماط الحياة فى كل حقبة تاريخية خاصة بكل عاصمة على حدة مثل أدوات الزينة، أدوات الحرب والقتال، ونظام الحكم والمكاتبات المختلفة.

 


حريق

ميت رهينة

الاثار

اخبار مصر

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