اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 أبريل 2020 02:20 م
خالد صلاح
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اتهام ممثلة نيجيرية بانتهاك قيود حظر الحركة بسبب تفشى كورونا

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 02:15 م
اتهام ممثلة نيجيرية بانتهاك قيود حظر الحركة بسبب تفشى كورونا الشرطة النيجيرية
أ ش أ

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اتهمت الشرطة النيجيرية، الممثلة الشهيرة فونكى اكينديلى، بانتهاك القيود المفروضة على الحركة فى العاصمة التجارية "لاجوس"، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، وذكرت الشرطة، فى بيان لها - أنه تم اتهام الممثلة الشهيرة وزوجها عبدالرشيد بيلو بتنظيم حفل فى منزلهما، وسيتم تغريم كل من الممثلة وزوجها بما قيمته 260 دولارا أمريكيا والقيام بخدمة للمجتمع لمدة 14 يوما.
 
وقد تم إبلاغ الزوجين، بزيارة ولاية لاجوس لاطلاع العامة بعواقب عدم الالتزام بقواعد تقييد الحركة والتباعد الاجتماعى على صحتهم.
 
كما طالبت الشرطة الزوجين، باطلاعها على أسماء الضيوف الذين حضروا الحفل، حيث ستشن حملة لمقاضاتهم.
 
و كان الرئيس النيجيرى محمد بخارى، قد أمر في وقت ماضى، بوقف التنقل فى لاجوس والعاصمة أبوجا لمدة 14 يوما، وقال بخارى فى كلمة نقلها التلفزيون إن هذه القيود ستبدأ الساعة 11 مساء يوم الاثنين، وأضاف أن هذه القيود ستسرى على ولاية أوجون المجاورة للاجوس.
 
وقد أعلن مركز نيجيريا لمكافحة الأمراض، فى تغريدة  عن أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، وأضاف أن المتوفى رجل يبلغ من العمر 67 عاما، وعاد من رحلة علاج فى بريطانيا، وكان يعانى من مشاكل صحية مزمنة من بينها ورم نخاعى متعدد وداء السكرى وكان يخضع للعلاج الكيماوي.
 
وكان مركز السيطرة على الأمراض فى نيجيريا، قال قبل أيام إن الدولة منعت دخول الوافدين من 13 دولة من الدول الأكثر تضررا بوباء كورونا، أضاف المركزأن جميع الدول المدرجة فى القائمة رُصد بها أكثر من ألف حالة إصابة مؤكدة بالمرض، ومن بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والصين وإيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية واليابان.
 

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كورونا

فيروس كورونا

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