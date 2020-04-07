أبخازيا تغلق الحدود مع روسيا بسبب تفشى فيروس "كورونا"

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أعلن القائم بأعمال رئيس أبخازيا فاليري بامبا اليوم الثلاثاء إغلاق حدود بلاده مع روسيا أمام جميع فئات المواطنين، اعتبارا من غد وحتى 20 من أبريل الجاري؛ على خلفية تفشي وباء "كورونا".

وذكر بيان للرئاسة الأبخازية أن أن حظر العبور لا ينطبق على أعضاء الهيئات الدبلوماسية للدول الأجنبية المعتمدة لدى أبخازيا وأعضاء إدارة الحدود التابعة لقوات الأمن الفيدرالية الروسية في أبخازيا والقاعدة العسكرية الروسية على الأراضي الأبخازية، ولا ينطبق كذلك سائقي المركبات، التي تقوم بنقل البضائع من الخارج.

يُذكر أن حكومة أبخازيا اتخذت إجراءات حجر صحي بسبب وباء فيروس كورونا المستجد، ولا توجد حتى الآن حالات إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي في أبخازيا.