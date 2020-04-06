اليوم السابع
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الإثنين، 06 أبريل 2020 02:20 ص
خالد صلاح
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عبر البرامج التلفزيونية والإذاعية وبوابة الأوقاف الإلكترونية وشركاء المبادرة..

وزارة الأوقاف تطلق مبادرة "معًا لخطاب دينى مستنير" وتكثف رسائلها الدعوية

الإثنين، 06 أبريل 2020 02:14 ص
وزارة الأوقاف تطلق مبادرة "معًا لخطاب دينى مستنير" وتكثف رسائلها الدعوية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف

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فى إطار رسالتها الدعوية ودورها التجديدى وحرصها على نشر الفكر الوسطى المستنير والتعامل مع قضايا الواقع ومستجداته بروح تتسق وما يقتضيه فقه الواقع والحفاظ على الثوابت الشرعية فى ضوء فهم المقاصد العامة لديننا السمح، وأيضا فى إطار تعاونها مع سائر المؤسسات الإعلامية الوطنية، تطلق وزارة الأوقاف مبادرتها: "معًا لخطاب ديني مستنير" مع تكثيف رسائلها الدعوية عبر عدد من البرامج التلفزيونية والإذاعية والمواقع الإلكترونية ومن خلال بوابة الأوقاف الإلكترونية.

 

وتؤكد وزارة الأوقاف على استعدادها الكامل للتعاون مع جميع المحطات التلفزيونية والإذاعية والصحف والمواقع الإلكترونية والمؤسسات الوطنية الراغبة في المشاركة في المبادرة التي تهدف إلى نشر الثقافة الدينية الرشيدة على نطاق واسع وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن ديننا السمح، مع تعزيز روح التسامح الديني والانتماء الوطنى والأخذ بروح العلم والإيمان معًا، وبيان أن الأديان إنما جاءت لصالح العباد والبلاد، وأنه حيث تكون المصلحة المعتبرة فثمة شرع الله عز وجل، فدورنا عمارة الدنيا بفهم صحيح الدين وليس تخريبها أو تعطيل مصالح البلاد والعباد باسم الدين، إما جهلًا و تحجرًا وسوء فهم للدين وإما متاجرة به .

 

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، كلف الدكتور هشام عبد العزيز أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بأن يكون منسقًا عامًا للمبادرة، ويعاونه فى ذلك فريق من شباب علماء الوزارة.

 


الأوقاف

وزارة الأوقاف

معًا لخطاب دينى مستنير

مبادرة معًا لخطاب دينى مستنير

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