مصرع نازح سورى فى لبنان عقب إضرامه النار بنفسه

كتب مصطفى عنبر

ذكرت وسائل إعلام ، أن نارح سورى يدعى بسام الحلاق، توفى مساء أمس الأحد ، بعد أن أضرم النار فى جسده في بلدة تعلبايا اللبنانية.

وتناقلت عدد من الصفحات فيديو وصف بالقاسي جدا يظهر فيه الحلاق (52 عاما) أثناء إضرامه النار في نفسه، وذكرت أنه أقدم على ذلك "بسبب الوضع المعيشي وبسبب إخراجه من المنزل من قبل صاحبه لعدم قدرته على دفع اجرته".

وكانت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية ذكرت أن الحلاق توفى "متأثرا بالحروق التي أصيب بها والتي أفادت المعاينة لها في مستشفى البقاع أنها من الدرجة الثالثة".

وأشارت الوكالة إلى أن محافظ البقاع، القاضي كمال أبو جودة، ناقش القضية مع عدد من المسؤولين "لمتابعة حالة عائلة الحلاق الاجتماعية، ومحاولة تأمين المساعدة لها".