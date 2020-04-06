محافظ بنى سويف: لدينا 22 جهاز تنفس صناعى ونحتاج 20 أخرى لمواجهة كورونا

بني سويف - أيمن لطفى

قال الدكتور محمد هانى، محافظ بنى سويف، إن مديرية الصحة بالمحافظ، لديها حاليا 22 جهاز تنفس صناعى تعمل بكفاءة عالية، موزعة على مستشفيات المحافظة المختلفة، وتستخدم فى أقسام العناية وكذلك غرف العزل التى تستقبل الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا لحين ظهور نتائج المسحة التى تسحب منها.

وتابع محافظ بنى سويف فى تصريحات له: "نحتاج إلى 20 من أجهزة التنفس الاصطناعى لدعم المستشفيات، خاصة التى تستقبل حالات اشتباه الإصابة بالفيروس، وكذلك التى تم تخصيصها كمستشفى عزل يتم اللجوء إليه حال امتلاء مستشفيات العزل الأربعة التى خصصتها الدولة لاستقبال حالات الإصابة بالفيروس على مستوى مصر".

وأوضح محافظ بنى سويف أنه يوجد تنسيق كامل مع مستشفى الجامعة ونقابة الأطباء والمستشفيات الخاصة بالمحافظة التى تشارك معا فى الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن مديرية الصحة أعلنت عن جاهزية جميع غرف العزل بخمس مستشفيات هى الحميات والصدر، "بمدينة بنى سويف العاصمة، وناصر، والواسطى شمال المحافظة، والفشن جنوب المحافظة، لاستقبال الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ويتم الاستعانة حاليا بالمستشفيات الثلاثة الأولى لاستقبال الحالات، وفى حالة الاحتياج لدعم، نستعين بالمستشفيين الآخرين، فى استقبال حالات الاشتباه فى الإصابة بالمرض، لافتا إلى إعداد وتجهيز غرف عزل مدعمة بأجهزة تنفس صناعى بمستشفيات ناصر والواسطى والفشن لاستخدامها فى حاله الاحتياج لها فى إسعاف حالات يشتبه فى إصابتها بالفيروس.