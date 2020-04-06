اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 أبريل 2020 11:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الوادى الجديد يوجه بدعم مشروع لتربية النعام بالداخلة

الإثنين، 06 أبريل 2020 10:39 م
محافظ الوادى الجديد يوجه بدعم مشروع لتربية النعام بالداخلة محافظ الوادى الجديد يوجه بدعم مشروع لتربية النعام بالداخلة
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بدعم مشروع زراعه النخيل وإنتاج النعام بقريه القصر بمركز الداخله، والمقام على مساحة ١٥٠ فدان، ويعمل بالطاقه الشمسية، بالإضافة إلي انتهاء أعمال حفر بئر الرى للبدء في الزراعه مؤكدا على أن المحافظه تشجع إقامة مثل هذه المشروعات الجديده والنادرة ذات العائد الاقتصادى المرتفع والتي تضع المحافظه على خريطه المشروعات الإستثمارية الكبري.

وكان محافظ الوادي الجديد، أعلن اليوم الإثنين، عن حفر بئر جوفي لأغراض مياه الشرب بقرية الهنداو في مركز الداخلة بتكلفة 3 مليون جنيه ليكون بئرًا احتياطيًا لتشغيل محطة تنقية مياه الشرب بالقرية في حال تعطل البئر الأساسي بالقرية، وذلك بتمويل وبإشراف شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

أضاف المحافظ، خلال زيارته لمبني الوحدة المحلية للقرية، الذي جرى انشائه بالكامل بالجهود الذاتية وتبرعات الأهالي والذي يتكون من طابقين منح مكافأة مالية للعاملين بالوحدة تقديرًا لجهودهم واخلاصهم في العمل.

ووجه الزملوط بإنشاء سور للوحدة على أن يتحمل مركز الداخلة 50٪ من التكلفة والمحافظة 50٪، وإعداد مقايسة لتأثيث قاعة الاجتماعات بالشكل المناسب.

كما قرر محافظ الوادي الجديد،تخفيض القيمة الإيجارية لمشروع شبابي زراعي بمركز الداخلة تشجيعًا للشباب في تنفيذ مشروعات صوب زراعية والتوسع فيها، وهو المشروع الذى تنفذه جمعية تنمية المجتمع المحلي لقرية الهنداو، وجرى الانتهاء من تسوية الأرض وحفر البئر وتركيب خلايا الطاقة الشمسية، وذلك لإقامة صوب زراعيه على مساحه 50 فدانًا يستفيد منها 18 شابًا من شباب القرية بواقع 3 أفدنة لكل شاب كمرحلة أولى ضمن المستهدف وهو 500 فدان.

أضاف الزملوط،  أنه قرر تخفيض 50٪ من القيمة الإيجارية تشجيعًا لإقامة مشروعات للشباب في الأراضي البعيدة، وذلك بهدف التوسع في الرقعة الزراعية بالمحافظة.


اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار عاجله

اخبار المحافظات

اخبار اليوم

الوادى الجديد

الداخله

قرية القصر

تربية النعام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
من هو رجل الأعمال منصور الجمال؟.. "الدبلوماسى" عاشق "البيزنس"

من هو رجل الأعمال منصور الجمال؟.. "الدبلوماسى" عاشق "البيزنس"

وفاة رجل الأعمال منصور الجمال بعد صراع مع المرض

وفاة رجل الأعمال منصور الجمال بعد صراع مع المرض

بدء حظر التجوال في البلاد لليوم الثالث عشر وانتشار شرطي مكثف بالشوارع

بدء حظر التجوال في البلاد لليوم الثالث عشر وانتشار شرطي مكثف بالشوارع

شكلنا هنحب الصيف ..علماء يؤكدون: حرارة الجو المرتفعة تقضى على كورونا "فيديو"

شكلنا هنحب الصيف ..علماء يؤكدون: حرارة الجو المرتفعة تقضى على كورونا "فيديو"

الموالد فى زمن كورونا ..محمود التهامى يحيى ليلة عبد الرحيم القنائى "اون لاين"

الموالد فى زمن كورونا ..محمود التهامى يحيى ليلة عبد الرحيم القنائى "اون لاين"

إنفو جراف.. اعرفى إزاى ترطبى إيدك بعد جفافها بسبب الكحول والكلور

إنفو جراف.. اعرفى إزاى ترطبى إيدك بعد جفافها بسبب الكحول والكلور

المملكة المغربية تعلن تجاوزها الـ 1000 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 70 حالة.

المملكة المغربية تعلن تجاوزها الـ 1000 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 70 حالة.

خبراء لـ"جارديان": الجينات الوراثية ربما تكون سبب وفيات الشباب بـ"كورونا"

خبراء لـ"جارديان": الجينات الوراثية ربما تكون سبب وفيات الشباب بـ"كورونا"

"كورونا ـ كوفيد".. أسماء المواليد الجدد فى عصر الفيروس "فيديو"

"كورونا ـ كوفيد".. أسماء المواليد الجدد فى عصر الفيروس "فيديو"

وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة مبكرا يوم 19 بدلا من 23 أبريل

وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة مبكرا يوم 19 بدلا من 23 أبريل

فيفا يوصى بتخفيض رواتب اللاعبين خلال فترة فيروس كورونا

فيفا يوصى بتخفيض رواتب اللاعبين خلال فترة فيروس كورونا

إنفوجراف.. 10 نصائح للعمل والدراسة من المنزل

إنفوجراف.. 10 نصائح للعمل والدراسة من المنزل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة