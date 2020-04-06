محافظ الوادى الجديد يوجه بدعم مشروع لتربية النعام بالداخلة

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بدعم مشروع زراعه النخيل وإنتاج النعام بقريه القصر بمركز الداخله، والمقام على مساحة ١٥٠ فدان، ويعمل بالطاقه الشمسية، بالإضافة إلي انتهاء أعمال حفر بئر الرى للبدء في الزراعه مؤكدا على أن المحافظه تشجع إقامة مثل هذه المشروعات الجديده والنادرة ذات العائد الاقتصادى المرتفع والتي تضع المحافظه على خريطه المشروعات الإستثمارية الكبري.

وكان محافظ الوادي الجديد، أعلن اليوم الإثنين، عن حفر بئر جوفي لأغراض مياه الشرب بقرية الهنداو في مركز الداخلة بتكلفة 3 مليون جنيه ليكون بئرًا احتياطيًا لتشغيل محطة تنقية مياه الشرب بالقرية في حال تعطل البئر الأساسي بالقرية، وذلك بتمويل وبإشراف شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

أضاف المحافظ، خلال زيارته لمبني الوحدة المحلية للقرية، الذي جرى انشائه بالكامل بالجهود الذاتية وتبرعات الأهالي والذي يتكون من طابقين منح مكافأة مالية للعاملين بالوحدة تقديرًا لجهودهم واخلاصهم في العمل.

ووجه الزملوط بإنشاء سور للوحدة على أن يتحمل مركز الداخلة 50٪ من التكلفة والمحافظة 50٪، وإعداد مقايسة لتأثيث قاعة الاجتماعات بالشكل المناسب.

كما قرر محافظ الوادي الجديد،تخفيض القيمة الإيجارية لمشروع شبابي زراعي بمركز الداخلة تشجيعًا للشباب في تنفيذ مشروعات صوب زراعية والتوسع فيها، وهو المشروع الذى تنفذه جمعية تنمية المجتمع المحلي لقرية الهنداو، وجرى الانتهاء من تسوية الأرض وحفر البئر وتركيب خلايا الطاقة الشمسية، وذلك لإقامة صوب زراعيه على مساحه 50 فدانًا يستفيد منها 18 شابًا من شباب القرية بواقع 3 أفدنة لكل شاب كمرحلة أولى ضمن المستهدف وهو 500 فدان.

أضاف الزملوط، أنه قرر تخفيض 50٪ من القيمة الإيجارية تشجيعًا لإقامة مشروعات للشباب في الأراضي البعيدة، وذلك بهدف التوسع في الرقعة الزراعية بالمحافظة.