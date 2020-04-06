اليوم السابع
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محافظة القليوبية: 12 مكتب بريد بالمحافظة حدث بها حرق بأجهزة الراوتر وجاري إصلاحها

الإثنين، 06 أبريل 2020 06:54 م
محافظة القليوبية: 12 مكتب بريد بالمحافظة حدث بها حرق بأجهزة الراوتر وجاري إصلاحها اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه تم التواصل بمدير هيئة البريد بالقليوبية بشأن تعطل وغلق بعض مكاتب البريد أمام صرف المعاشات لكبار السن بكفر عامر ورضوان التابع لمركز ومدينة كفر شكر، مشيرا إلى أن رئيس هيئة البريد أكد أنه يوجد 12 مكتب حدث حرق لجهاز الراوتر الخاص بهم، فى أثناء السيول ومنهم هذا المكتب.

وأوضح محافظ القليوبية، أن مدير البريد بالمحافظة أكد أنه تم مخاطبة هيئة البريد بالقاهرة لسرعة إصلاح الراوتر الخاصة بالمحافظة، حيث أن فتح أي مدرسة أو مركز شباب لصرف المعاشات مرتبط بالدرجة الأولى بتواجد الراوتر للاتصال المباشر بالشبكة لسرعة صرف المعاشات.

وكان قد أرسل القارئ طارق إبراهيم شكوى عبر صفحة خدمة صحافة المواطن على موقع التواصل الأجتماعى فيسبوك يتضرر فيها من صدور قرار بغلق صدر قرار من البريد المصري فرع القليوبية بغلق مكتب بريد كفور عامر ورضوان الذى يخدم العشرات من المئات من الأهالى وخاصة من كبار السن خلال قبض المعاشات والكثير من المصالح الحكومية مثل مركز شباب كفر عامر ومركز شباب كفر رضوان والجمعية التعاونية الزراعية بكفور عامر ورضوان والجمعيات الخيرية والمدارس والمعهد  الأزهري والموظفين الذين يصرفون مرتباتهم.

وأوضح القارئ فى رسالته:"سبب الغلق أنه بعد هطول الأمطار الغزيرة حدث تسرب لمياه الأمطار نتج عنها تلف كبسة جهاز الكمبيوتر فتم الغلق لحين الانتهاء من إصلاحها ونحن مستعدون كأهالى القرية لتصليحها وكذلك ترميم سقف المكتب بالجهود الذاتية تيسيرا على أهالي القرية من كبار السن".

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.


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