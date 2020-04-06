محافظة القليوبية: 12 مكتب بريد بالمحافظة حدث بها حرق بأجهزة الراوتر وجاري إصلاحها

القليوبية إبراهيم سالم

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه تم التواصل بمدير هيئة البريد بالقليوبية بشأن تعطل وغلق بعض مكاتب البريد أمام صرف المعاشات لكبار السن بكفر عامر ورضوان التابع لمركز ومدينة كفر شكر، مشيرا إلى أن رئيس هيئة البريد أكد أنه يوجد 12 مكتب حدث حرق لجهاز الراوتر الخاص بهم، فى أثناء السيول ومنهم هذا المكتب.

وأوضح محافظ القليوبية، أن مدير البريد بالمحافظة أكد أنه تم مخاطبة هيئة البريد بالقاهرة لسرعة إصلاح الراوتر الخاصة بالمحافظة، حيث أن فتح أي مدرسة أو مركز شباب لصرف المعاشات مرتبط بالدرجة الأولى بتواجد الراوتر للاتصال المباشر بالشبكة لسرعة صرف المعاشات.

وكان قد أرسل القارئ طارق إبراهيم شكوى عبر صفحة خدمة صحافة المواطن على موقع التواصل الأجتماعى فيسبوك يتضرر فيها من صدور قرار بغلق صدر قرار من البريد المصري فرع القليوبية بغلق مكتب بريد كفور عامر ورضوان الذى يخدم العشرات من المئات من الأهالى وخاصة من كبار السن خلال قبض المعاشات والكثير من المصالح الحكومية مثل مركز شباب كفر عامر ومركز شباب كفر رضوان والجمعية التعاونية الزراعية بكفور عامر ورضوان والجمعيات الخيرية والمدارس والمعهد الأزهري والموظفين الذين يصرفون مرتباتهم.

وأوضح القارئ فى رسالته:"سبب الغلق أنه بعد هطول الأمطار الغزيرة حدث تسرب لمياه الأمطار نتج عنها تلف كبسة جهاز الكمبيوتر فتم الغلق لحين الانتهاء من إصلاحها ونحن مستعدون كأهالى القرية لتصليحها وكذلك ترميم سقف المكتب بالجهود الذاتية تيسيرا على أهالي القرية من كبار السن".

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