اليوم السابع
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الإثنين، 06 أبريل 2020 06:21 م
خالد صلاح
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ماليزيا تمنع مواطنيها فى سنغافورة من العودة إلا بعد ثبوت خلوهم من كورونا

الإثنين، 06 أبريل 2020 06:10 م
ماليزيا تمنع مواطنيها فى سنغافورة من العودة إلا بعد ثبوت خلوهم من كورونا العاصمة الماليزية
أ ش أ

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أعلن وزير الدفاع الماليزي إسماعيل صبرى يعقوب، أن الحكومة الماليزية لن تسمح لمواطنيها الموجودين في سنغافورة بالعودة إلى أرض الوطن، إلا بعد ثبوت خلوهم من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) رسمياًمن حكومة تلك الجمهورية.
 
وقال الوزير -في مؤتمر صحفي يومي بخصوص تطورات الالتزام بقرار تقييد التحركات ببوتراجايا اليوم الاثنين وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الماليزية ،برناما  - إن هذا الأمر كان جزءاً من التوصيات التي سبق التوصل إليها البلدان، حيث أن الماليزيين الذين يعملون في الجمهورية معنيون فقط بالخضوع للفحص الصحي قبل السماح لهم بالعودة، مشيرا إلى أن وزارة الموارد البشرية الماليزية، بصدد العمل على وضع بعض تغييرات لهذا الاتفاق الجديد.
 
وأضاف: "هم بصدد العمل في ذلك، ووزارة الخارجية سوف تعلن عن شروط جديدة إن شاء الله غدا". وقال "في الوقت الحالي، لن نسمح لمواطنينا بالدخول (العودة) ".
 
سجلت ماليزيا اليوم الاثنين ، 236 حالة شفاء تام من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس حتى الآن إلى 1.241 حالة، وقال المدير العام للصحة الماليزية نور هشام عبدالله : إن هذا العدد يمثل أعلى حصيلة يومية مسجلة من حيث حالات التعافي والشفاء في ماليزيا .. مشيرا إلى أن نسبة التعافي وصلت إلى 32.72 % من إجمالي الإصابات.
 
وفيما يتعلق بحالات الإصابة الجديدة بالفيروس.. قال المسؤول الماليزي - خلال مؤتمر صحفي يومي بخصوص هذا الشأن - إنه تم تسجيل 131 حالة بما فيها حالة وفاة واحدة في ماليزيا خلال الـ 24 الساعة الماضية ؛ ليصبح بذلك العدد التراكمي للإصابات 3 آلاف و793 حالة منها 62 حالة وفاة حتى الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم (بالتوقيت المحلي)..مشيرا إلى أن نسبة الوفيات من فيروس كورونا في ماليزيا تبلغ 1.62 في المائة من إجمالي الإصابات.

 


كورونا

ماليزيا

رعايا

سنغافورة

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